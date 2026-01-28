Intelligenza artificiale in sanità: al via il master Lefebvre Giuffrè diretto da Pasquale Mautone

Il 16 e 23 aprile prenderà il via il corso avanzato “Intelligenza artificiale e sanità”, organizzato da Lefebvre Giuffrè in modalità online. Il percorso di otto ore, dalle 15:00 alle 19:00, è pensato per supportare professionisti legali, clinici e manager sanitari nell’affrontare rischi, responsabilità e governance legati all’uso dell’IA in ambito sanitario.

La direzione scientifica è affidata all’avvocato Pasquale Mautone, giurista esperto di diritto sanitario e consulente della Regione Emilia-Romagna. Mautone guiderà i partecipanti nell’analisi delle implicazioni legali e operative dell’uso dell’IA in contesti clinici e organizzativi. Tra i docenti figurano anche il bioeticista Lucio Romano e l’avvocato Alessandro Delle Donne, commissario straordinario dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, assicurando un approccio multidisciplinare che unisce diritto, organizzazione sanitaria e innovazione tecnologica.

Il programma del corso approfondisce i fondamenti dell’IA applicata alla sanità, le implicazioni etiche e regolatorie, l’integrazione dei sistemi intelligenti nei processi clinici e organizzativi, e le responsabilità dei diversi attori nel ciclo decisionale supportato dall’IA. Particolare attenzione è dedicata al quadro normativo europeo, con riferimento all’AI Act, al GDPR, alle direttive sulla cybersicurezza e agli obblighi di trasparenza nell’uso professionale di sistemi digitali.

Il corso è rivolto ad avvocati, giuristi d’impresa, manager sanitari, medici con responsabilità organizzative e risk manager, nonché a chiunque operi nell’innovazione sanitaria. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per gestire rischi e responsabilità e garantire un utilizzo sicuro e trasparente delle tecnologie IA.

Per il programma completo e le iscrizioni: Lefebvre Giuffrè.