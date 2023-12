Intelligenza artificiale in sanità, Pin “Capire come tutelare persone”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sul piano diagnostico e terapeutico l’intelligenza artificiale apre delle prospettive incredibili perchè consente di allargare lo sguardo senza confini. Tuttavia, questo tema riguarda anche la questione di come le persone vengono trattate e come di come i loro dati vengono trattati”. Così Andrea Pin, professore di Diritto pubblico comparato dell’Università degli Studi di Padova, a margine del terzo Meeting nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) a Palermo, dal titolo “Intelligenza artificiale in sanità: sfide e prospettive per la salute dei cittadini”

