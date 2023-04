Intelligenza Artificiale, la verità sta nel mezzo

Il titolo di un recente articolo del Financial Times, a cura del “Technology Editor” John Thornhill, ha stimolato in chi scrive una serie di riflessioni sul grande tema cui fiumi di inchiostro sono stati dedicati in questi mesi: argomento al centro del ciclone è quell’Intelligenza Artificiale (IA) esaltata, promossa, difesa dai “tecnofili per passione”; attaccata, vituperata, incompresa dai “tecnofobi per principio”.

La verità, come sempre, forse, sta nel mezzo.

È vero che, a maggior ragione dopo il recente avvento del software ChatGPT di OpenAI, l’IA venga mediaticamente presentata come il bastione di una “Terza rivoluzione industriale” epocale, dopo la prima nell’800 e la seconda dettata dall’avvento di Internet. È altrettanto vero, però, che quello dell’«Intelligenza artificiale» non sia un concetto di per sé così pionieristico, essendo stato introdotto per la prima dall’informatico USA John McCarthy già nel 1955, ben 68 anni fa, e sperimentato, in campo commerciale, da quasi 40 anni.

È vero che oggi l’IA è applicata nella maggior parte dei settori, dall’economia al diritto, dall’agricoltura alla scienza, dalla medicina allo sport, in tutto il mondo, a partire dagli USA e dalla Cina che su questa partita, a detta di molti, si stanno giocando una “Seconda Guerra Fredda”. È però anche vero che la stessa IA è e sarà meno applicabile e applicata a e da determinati settori che fanno della manualità e praticità umane i pilastri fondant del proprio DNA: artigianato, allevamento, pesca, caccia e tutte le attività più “rurali” e “naturali”, che resteranno giocoforza appannaggio della “specie umana”.

È vero che l’IA creerà milioni di nuovi posti di lavoro, ben 85 secondo il Future of Jobs Report del World Economic Forum, in tutte le industrie sopracitate, introducendo nuove professionalità la cui principale mansione sarà quello di istruire, gestire, direzionare le macchine e prendere decisioni sulle elaborazioni svolte da queste ultime. È altrettanto vero che molti mestieri, invece, spariranno: lo ha stimato una recente ricerca di PWC secondo cui, se il 3% dei posti di lavoro globali sono oggi messi a rischio dall’automazione tecnologica, alla fine di questo decennio, arriveremo al 20% e al termine degli anni ‘30 assai vicini ad uno scioccante 30%. Varie professionalità, che oggi svolgono occupazioni routinarie, dovranno, dunque, reinventarsi, in un processo che vedrà probabilmente aumentare il tasso di disoccupazione ed ampliare le disuguaglianze nelle nostre società: evitare tensioni sociali sarà uno dei compiti dei Governi dei prossimi anni.

È vero che IA come Midjourney e ChatGPT (e presto anche “Bard” di Google e “Bedrock” di Amazon) generano testi, immagini, video con una rapidità impressionante, molto più velocemente (e talvolta anche di qualità maggiore) dell’uomo. È, però, anche vero che i testi, le immagini, i video non sono creati ex novo, ma sono appunto (solamente) “generati” copiando e aggregando dal web altre informazioni, foto e video. Una differenza decisiva con quello che, invece, l’uomo riesce ad inventare scatenando il proprio talento, estro, creatività ed empatia.

È vero che questi strumenti (sì, non sono dei fini), quando applicati nella scuola e nella formazione in generale senza una strategia mirata, possano impedire agli studenti fruitori di sviluppare (in ogni materia) le più elementari capacità cognitive e di ragionamento logico e consequenziale. Questo potrebbe diventare una grande criticità in un Paese, l’Italia, in cui il 28% della popolazione tra i 16 e i 65 anni è analfabeta funzionale (Indagine Piaac-Ocse 2019), ossia incapace di comprendere e usare le informazioni incontrate nella vita di tutti i giorni per le insufficienti abilità nella lettura e comprensione del testo e nel calcolo. Al contempo, è pur vero che è e sarà la scuola stessa a doversi adattare quanto prima all’IA ed al suo impatto, modificando i modelli educativi, la trasmissione di nozioni (non potrà più essere unilateralmente verticale) ed i processi di verifica delle competenze (le verifiche orali dovranno essere privilegiate rispetto a quelle scritte e compilative, punto su cui in Italia siamo più avanti rispetto ad altri Paesi).

È vero che, in tutte le principali Università, lo studio teorico e l’apprendimento pratico delle nozioni base dell’Intelligenza Artificiale dovrebbe essere inserito quanto prima ed in forma obbligatoria all’interno di ciascun corso laurea triennale o magistrale, affinchè tutti i laureandi siano mediamente consci di rischi ed opportunità della rivoluzione in corso. È altrettanto vero che, in questi processi educativi, dovrebbero essere necessariamente coinvolti anche i professori, a loro volta diventati studenti di una accelerazione tecnologica imperante che, invece, i giovani non considerano tale e vivono con maggiore consapevolezza.

È vero che le varie chat di IA, a partire da GPT, non considerano minimamente la questione del rispetto della privacy e del trattamento dei dati personali, di adulti e tantomeno minori, che in Europa sono principi regolati dalla “dottrina GDPR” universalmente stimata. È pur vero, però, che bloccarne arbitrariamente l’utilizzo in Italia (come fatto, non senza polemiche, dal Garante per la Privacy lo scorso 31 marzo) ha implicitamente posto il nostro Paese sullo stesso livello di totalitarismi come Cina, Russia e Corea del Nord, nei quali la possibilità di fruizione della chat non è stata neanche lontanamente contemplata.

È vero che, attualmente, l’assenza di un diritto europeo od internazionale dell’IA (sotto l’egida di organismi sovranazionali come l’UE, l’ONU o una delle sue agenzie) che ne normi omogeneamente l’utilizzo e lo sviluppo, pesa sempre più. È evidente che il problema risiede nel disallineamento delle tempistiche di tali “processi”: se i lavori per l’introduzione dell’AI Act dell’Unione Europea sono partiti nel 2021 (e si è ancora lontani dalla sua approvazione) e, di rimando, ChatGPT si è diffusa in pochissimi giorni, è chiaro come la regolamentazione di innovazioni così rapide, in orizzonti temporali lunghi dell’ordine di 3-4 anni creino ritardi e soprattutto un’anarchia regolatoria in cui sono naturalmente avvantaggiati aziende e singoli individui dotati di maggiore visione e capacità di interpretare benefici ed opportunità di questi strumenti.

Tutto vero. Ma, alla fine, qual era il titolo dell’articolo del FT? “Keeping ultra-intelligent machines docile is the challenge of our age” (“Mantenere docili le machine ultra-intelligenti è la sfida del nostro tempo”).