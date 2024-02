Intelligenza artificiale, mai come in questo caso vale l’avvertimento: maneggiare con cura

Quanto negli ultimi giorni è passato sotto gli occhi di molti abitanti del pianeta, portando agli stessi come minimo preoccupazione e ansia, a molti italiani ha dato di sé segnali attutiti. Il motivo di così scarsa concentrazione è stato che, per circa una settimana, la scena è stata dominata dalla manifestazione canora che si ripete ogni anno, di qualità sempre più discutibile di quella dell’edizione che la ha preceduta. A parte l’ epopea dei trattori, che è stata un modo di utilizzare in maniera diversa dal consueto quei mezzi agricoli – di questi tempi solitamente sono impiegati per il traino dei carri allegorici creati per il Carnevale – in quei giorni in Europa e con particolare efferatezza in Italia, si sono verificati veri e propri casi di violenza inaudita, talvolta sfociati in episodi cruenti di follia omicida. Per quanto gli stessi possano essere stati manifestazioni di crudeltà oltre ogni limite, quegli episodi si sono verificati in ambito privato. Altri sono stati gli avvenimenti che certamente hanno ridimensionato e non poco la rilassatezza che avrebbe dovuto accompagnare quella serie di giorni ameni, compreso oggi, San Valentino. Per quanto possa sembrare paradossale, nel novero dei pungoli che destabilizzano giorno dopo giorno sempre più l’umanità, alle guerre in corso si sono unite anche le tante consultazioni elettorali, ormai a un passo dal via. Non è un caso che delle molteplici tornate, una in particolare è seguita nel mondo con particolare attenzione. È quella di ottobre negli Usa per l’elezione del Presidente. Va premesso che oltreoceano la campagna elettorale copre all’ incirca la stessa durata del mandato, quindi va solo dosato l’interesse che i candidati dedicano al traguardo ambito. Quanto ha già preso il via con punto di riferimento Washington questa volta è particolare. Si confrontano per la seconda volta il Presidente uscente e quello che lo ha preceduto, all’ anagrafe il primo Joe Biden, democratico e il secondo Donald Trump, repubblicano. Di essi è stato detto tutto e ancora altro. Per il resto del mondo ciò che interessa principalmente sono le visioni profondamente diverse che i due hanno del comportamento in politica estera. Il modo di gestirla, giá diametralmente opposto per il tipo di approccio riservato da ognuno dei due candidati, sta portando alle estreme conseguenze quel divario. Esso mette gli animi in angoscia, ma le sue conseguenze sono le attese che porta con sé: come arriveranno a conclusione i due conflitti, a seconda di chi sarà eletto. Oltre tali argomenti, senza dubbio non leggeri, è l’Intelligenza Artificiale quello che i mezzi dell’informazione stanno trattando con particolare puntualità. Passata la prima ondata di divulgazione del tipo “il mondo resterà sbalordito dagli effetti speciali” che si otterranno con il suo impiego, attualmente è possibile osservare che i primi risultati sono già verificabili, con soddisfazione di chi ne sta facendo un uso appropriato. Molto c’è invece da riflettere sui suoi limiti di applicabilità e la strada giusta ancora non è stata ufficialmente segnata. Sono i limiti all’interno dei quali quella “estensione della mente” dovrá e potrà funzionare. Probabilmente, come è accaduto in passato per altre innovazioni sostanziali, non sarà il caso di limitare oggettivamente qualsiasi congegno a cui sarà applicata quell’invenzione. Il limite dovrà essere deontologico, come altre volte è accaduto in passato: si pensi alla fusione nucleare. Anche per l’Intelligenza Artificiale gli accordi agli strumenti dovranno essere eseguiti poco prima che inizi il concerto inizi, con occhi e orecchie ben attenti a quanto si andrà a suonare. Seppure non sia visibile a occhio nudo, su ogni cosa che può funzionare meglio se dotata di quel nuovo risultato della scienza deve essere scritto a chiare lettere: “maneggiare con cura”.