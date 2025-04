Intelligenza artificiale per semplificare il testing dei software, la napoletana NetCom lancia M3TA.I

NetCom Group, azienda specializzata nei servizi ingegneristici con quartier generale nel capoluogo partenopeo, ha realizzato con la sua controllata NetCom Engineering “M3TA.I”, una tecnologia all’avanguardia basata sull’intelligenza artificiale pensata per semplificare e potenziare il testing automatico del software. Con M3TA.I, NetCom introduce un nuovo approccio nel campo dell’automazione e del testing software, frutto dell’attività condotta nei propri laboratori di ricerca e sviluppo. Una tecnologia sviluppata a Napoli che punta a rendere il collaudo dei sistemi più rapido, accessibile e affidabile per un ampio spettro di realtà operative, dalle piccole imprese alle organizzazioni più strutturate. “M3TA.I – spiega Lino Romano, amministratore unico di NetCom Engineering – rappresenta un salto generazionale: grazie all’intelligenza artificiale, democratizziamo un processo che fino a ieri era riservato a ingegneri e sviluppatori. Velocizzare la fase di validazione significa accorciare i tempi di rilascio dei software, con ricadute importanti in termini di efficienza e competitività”. “Abbiamo immaginato un futuro dove il testing non sia più un ostacolo ma un valore aggiunto – aggiunge Alfredo Troiano, direttore tecnico del gruppo – M3TA.I è una tecnologia dinamica e intelligente, capace di adattarsi alle esigenze reali delle aziende, migliorando qualità, sicurezza e produttività”.