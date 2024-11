Intelligenza Artificiale, un nuovo Rinascimento? Evento del Sole 24 Ore a Roma: i rischi e le opportunità

Solo poche imprese italiane utilizzano le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale e la vera sfida è fare in modo di adattarla ai diversi settori per utilizzare appieno i benefici di questa nuova tecnologia ma senza dimenticare, attraverso un dialogo tra diverse competenze, le ricadute in termini etici e sociali. E’ il messaggio che arriva dall’evento “Intelligenza Artificiale: il nuovo Rinascimento” realizzato da Il Sole 24 Ore e Radio24, in collaborazione con Associazione IMQ e Gruppo IMQ. L’incontro ha messo in luce il ruolo strategico dell’Intelligenza Artificiale nel guidare le trasformazioni economiche e sociali, con un’attenzione particolare a fiducia, regolamentazione e formazione interdisciplinare. Nel suo intervento di apertura Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Gruppo 24 ORE e Amministratore Delegato di 24 ORE Eventi ha affermato: “Purtroppo se guardiamo i numeri solo una percentuale residuale delle nostre imprese ha adottato l’IA in maniera rilevante. Siamo quindi ancora in una fase esplorativa. La sfida è quella di trovare per ciascun settore economico la strada più efficace per utilizzare gli strumenti più adatti d’intelligenza artificiale. Dobbiamo capire quali sono gli ambiti di applicazione perché questo aprirà nuovi scenari e nuove sfide di competitività. Si può essere travolti oppure si può utilizzare questa opportunità in un mondo che cambia molto rapidamente. Si apriranno nuove professioni, altre scompariranno ma questo deve essere visto in chiave di opportunità e quindi la formazione sarà un fattore chiave. Dobbiamo guardare a quello che possiamo fare in concreto per utilizzare quello che può essere un vero e proprio nuovo rinasciment”. In apertura dell’evento Vincenzo de Martino, Presidente e Ad di Imq Group ha ricordato che “Fin dalle sue origini, il Gruppo IMQ si impegna a garantire che innovazione e sicurezza procedano di pari passo. Svolgiamo questo ruolo verificando che le nuove tecnologie rispettino le norme che regolano uno sviluppo affidabile, sicuro, etico e sostenibile. Di fronte alla rivoluzione tecnologica e, forse ancor prima, culturale, indotta dall’intelligenza artificiale, il nostro operato contribuisce a generare fiducia nel suo sviluppo, nella sua diffusione e nel suo impatto sulla società”.

Nordio e Campitiello: L’importanza della IA per la giustizia e la sanità

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha discusso di “IA e giustizia: potenzialità e sfide”, mentre Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, ha tenuto un approfondimento rispetto al settore sanitario, intitolato “Le regole dell’Intelligenza Artificiale applicata alla sanità”. Secondo Nordio “l’intelligenza artificiale deve essere controllabile perché è una creazione umana e deve essere controllata ex post. Noi dobbiamo lavorare per trasformare quello che è un rischio ed un pericolo in una grande opportunità. L’IA può essere un supporto sotto vari aspetti. Quello più elementare è nel supporto alla giurisprudenza. Il giudice non è obbligato ad adeguarsi ai giudizi delle corti superiori ma il giudizio della Cassazione a sezioni uniti ha un grandissimo peso e L’IA è in grado di raccogliere ed elaborare i dati. In teoria l’IA può fare la sentenza ma essendo un prodotto umano va sempre controllata dal giudice. Nel giudizio penale conta molto la ricostruzione del fatto e la ricostruzione psicologica del fatto e qui l’IA non arriverà mai. L’aspetto meccanico della giustizia, quello puramente formale sarà molto facilitato. Abbiamo già cominciato la digitalizzazione del processo civile e per quello penale siamo a buon punto. Le risorse sono quelle che sono. Abbiamo già avuto una forte riduzione dei tempi delle cause civili e penali, circa di un quarto. Speriamo di azzerarlo con l’adozione dell’IA. In Italia c’è sempre un po’ la paura del nuovo. Le resistenze sono essenzialmente sono sui cambi di procedure e sulla sburocratizzazione. Non possiamo permetterci più il mantra “Si è sempre fatto così”. Entro il 2026 avremo l’organico dei magistrati a pieno regime, per la prima volta nella storia della Repubblica e anche questo sarà una forte accelerazione della giustizia”.

Per Maria Rosaria Campitiello “Internet ha un po’ sdoganato il rapporto medico paziente. Il Ministero della Salute e il ministro Schillaci stanno cercando di trasformare il modello di sanità pubblica da standardizzato in personalizzato e quindi noi professionisti dell’ambito sanitario dovremmo utilizzare in modo adeguato l’IA. L’Ia potrebbe, per esempio, predire la diffusione di eventuali pandemie. La sorveglianza sanitaria è basata proprio sull’IA e la nuova piattaforma, chiamata REspivirnet e istituita presso l’Istituto Superiore di Sanità, in maniera tecnologica percepisce la diffusione dei virus influenzali e parainfluenzali. Se l’avessimo avuta prima della pandemia sarebbe stata molto utile per limitarne l’impatto. L’intuito clinico del medico non è una qualità che l’IA possiede. La grande forza dell’IA è, infatti, l’analisi e la gestione dei big data. Se parte il fascicolo sanitario noi tutti saremo molto avvantaggiati anche grazie all’utilizzo dell’IA. Bisogna fare attenzione all’aspetto etico perché deve esserci perfetta consapevolezza del ruolo del medico e delle sue potenzialità che deve sovrintendere all’utilizzo degli strumenti tecnologici. Sorveglianza, analisi dei dati, interconnessione sono aspetti nei quali l’IA può essere molto utile ma sotto la guida della meravigliosa capacità del cervello umano che resta in sempre governate dalla capacità del cervello umano che deve saper utilizzare gli strumenti che ha a disposizione”.

Al servizio dell’uomo

Nel primo panel dedicato al tema “Intelligenza Artificiale al servizio dell’uomo”, Padre Paolo Benanti, Presidente del Comitato per l’Intelligenza Artificiale presso il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affermato che: “Abbiamo bisogno di spazi nei quali diverse competenze, diversi attori e diverse prospettive si confrontino per fare emergere una visione quanto più possibile condivisa. Grazie a questo processo c’è distanza tra innovazione e sviluppo. L’innovazione è qualcosa di tecnico ma è profondamente ambigua. La bomba atomica, ad esempio, era profondamente innovativa ma i suoi effetti li conosciamo. Lo sviluppo invece ha bisogno di alcune caratteristiche, ad esempio l’innovazione diventa sviluppo se prende in considerazione le generazioni o se prende in considerazione le peculiarità del territorio o le differenze. Il dibattito tra innovazione e sviluppo in relazione all’IA è la parte da costruire ed è un percorso molto importante in questo momento”.

Necessario accelerare lo sviluppo digitale del Paese

Il tema “Abilitare la fiducia dell’IA: il ruolo della regolamentazione e della validazione” è stato discusso da Andrea Billet, Ammiraglio e Capo del Servizio Certificazione e Vigilanza dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e Fulvio Giorgi, Amministratore Delegato di IMQ Sèa.

Luigi Capello, Amministratore Delegato di Zest, ha approfondito la necessità di investimenti mirati per accelerare lo sviluppo digitale del Paese, mentre al panel “IA, formazione e internazionalizzazione: approccio interdisciplinare per formare l’Italia di domani”, hanno partecipato Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Tiziana Catarci, Presidente di SIpEIA, Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale, già Direttrice Dipartimento Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti (DIAG), Università La Sapienza Roma, e Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia ICE.

Robotica e macchine intelligenti

Un focus su robotica e macchine intelligenti è stato condotto da Arash Ajoudani, Responsabile dell’Unità di Ricerca “Human-Robot Interfaces and Interaction” presso l’Istituto Italiano di Tecnologia mentre Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi Alliance, ha parlato degli obblighi per le aziende nell’adottare soluzioni basate sull’IA.

L’ultimo panel, “IA nell’impresa: casi concreti” ha visto il confronto tra Antonio Casu, Ceo di Italdesign, Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel, Danilo Gismondi, Direttore IT & Digital Transformation di Autostrade per l’Italia, Salvatore Scervo, Senior Vice President Leonardo Innovation Labs & Intellectual Property, e Marco Taisch, Professore Ordinario Politecnico di Milano, Presidente MADE Competence Center Industria, e Presidente Fondazione MICS-Made in Italy Circolare e Sostenibile.