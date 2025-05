Intelligenza Artificiale, Vito Grassi (Graded): Modelli collaborativi imprese-Università per formare nuove competenze

“Per le imprese italiane l’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità strategica, ma la sua reale efficacia dipende dalla capacità di ripensare processi, ruoli e competenze secondo il modello del lavoro ‘aumentato’, in cui l’AI affianca e potenzia il contributo umano. Per questo, le competenze trasversali, come la creatività, lo spirito critico, la capacità di leggere i contesti, di costruire alleanze e fare network, così come un uso consapevole di digitale e AI sono da considerarsi centrali nell’affrontare la trasformazione tecnologica”. Ad affermarlo è Vito Grassi, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss, intervenendo al Suor Orsola Benincasa al convegno: “Etica e impresa nell’era dell’Intelligenza Artificiale”. “Emerge, inoltre, l’importanza – aggiunge Grassi – di sviluppare modelli collaborativi tra imprese e università, creare ecosistemi virtuosi, per costruire una formazione flessibile, accessibile e integrata basata sulla multidisciplinarietà, in cui le tecnologie siano messe al servizio delle imprese, della responsabilità e della crescita sostenibile, con al centro sempre la persona. Il vero cambiamento passa, infatti, dalla capacità di formare persone che siano poi in grado di governare l’innovazione e la rivoluzione digitale”.