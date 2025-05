Intenso duetto tra Zucchero e Russell Crowe in “Just breathe”

Milano, 15 mag. (askanews) – Da oggi, giovedì 15 maggio, è online il videoclip di “Just breathe”, l’intenso duetto tra Zucchero “Sugar” Fornaciari e Russell Crowe sul celebre brano dei Pearl Jam.

Il video, diretto dallo stesso Russell Crowe, mostra suggestive scene immerse nella natura ma allo stesso tempo intime in un gioco di luci e atmosfere introspettive. Zucchero e Russell Crowe, in compagnia dei loro fedeli cani, sono protagonisti di un racconto visivo sospeso tra luce e ombra che vuole trasmettere pace e serenità, un profondo dialogo tra due amici sulla vita, come rimanda il brano stesso. La fotografia richiama le tonalità e le suggestioni della copertina dell’album “Discover II”, creando una continuità visiva tra disco e video.

La collaborazione, nata da un incontro avvenuto a Sydney durante lo scorso tour mondiale di Zucchero e poi consolidata nel tempo, è contenuta nella deluxe edition di “Discover II” (EMI / Universal Music Italia), il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale. L’album, disponibile in versione standard (digitale, CD e doppio LP) e in versione deluxe (digitale e box deluxe in tiratura limitata e numerata in triplo LP e CD), contiene i singoli “Amor Che Muovi Il Sole”, “Acquarello” e “Una Come Te”, oltre alle collaborazioni con Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Salmo e, appunto, Russel Crowe.

A settembre Zucchero torna sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera, quello dell’Arena di Verona! A grande richiesta si aggiunge l’ottava data nello storico Anfiteatro veronese: il 26 Settembre, il giorno dopo il suo 70° compleanno, per proseguire i festeggiamenti!

Zucchero continua a collezionare record su record all’Arena di Verona, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con oltre 600 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti ad oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).

A settembre questo rapporto speciale si rafforza ulteriormente con nuove date imperdibili, in cui ogni serata sarà un viaggio nella musica, nell’anima e nella passione di un artista senza eguali.

Con lui sul palco, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schiliro’ (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Inoltre, a giugno Zucchero attraverserà l’Italia con il tour “Overdose D’amore”, 6 nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma. Con questi live Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando sul palco la sua musica senza tempo e la sua voce inconfondibile.