Inter-Barcellona, Inigo Martinez sputa ad Acerbi dopo il gol del 2-0 – Video

(Adnkronos) – Brutto episodio nella semifinale di Champions tra Inter e Barcellona. Nel primo tempo di San Siro, dopo il gol del raddoppio segnato da Calhanoglu su rigore, al minuto 46′, Inigo Martinez ha sputato a Francesco Acerbi e il clima della partita è diventato rovente. Dopo il fallo di Cubarsì su Lautaro Martinez, valso il penalty poi trasformato dal centrocampista turco, i due avevano già cominciato a discutere.

Poi, dopo il raddoppio nerazzurro e il gesto del difensore, ecco il principio di rissa, con Acerbi corso dall’arbitro Marciniak per lamentare l’atteggiamento antisportivo dell’avversario. L’Inter non si è goduta così nemmeno l’esultanza, visto che diversi giocatori sono corsi al centro dell’area per separare i protagonisti. Marciniak poi ha fatto rientrare la situazione fischiando la fine del primo tempo.