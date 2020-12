Inter, Conte “Dopo Verona faremo un punto con il club”

MILANO (ITALPRESS) – “Non è importante la mia valutazione ma quella del club di questi 4 mesi. Sicuramente ci vedremo dopo la partita col Verona, nel periodo natalizio, è giusto dopo il meeting che abbiamo fatto ad agosto dove sono state prese delle decisioni che sono state accettate da tutti. E’ giusto rivedersi e capire che tipo di situazioni abbiamo in mente di affrontare e se le vogliamo affrontare”. Antonio Conte, alla vigilia di Verona-Inter, conferma che nei prossimi giorni ci sarà un confronto con la società per fare un punto della situazione e tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione. “Stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l’Inter nelle primissime posizioni di classifica, è un percorso che sta continuando, fatto di lavoro, poi c’è un percorso parallelo che è quello societario ma dovete chiederlo al club”. Per quanto riguarda la gara di domani, “il Verona sia l’anno scorso che quest’anno sta facendo grandi cose, vanno fatti i complimenti a Juric che sta facendo un ottimo lavoro. Sarà una partita difficile, lo si vede anche dai risultati che il Verona ha fatto contro le grandi squadre. Dovremo essere bravi, attenti e determinati, sapendo a cosa andiamo incontro”. Infine, sul Milan capolista, Conte chiosa: “Il Milan sta facendo molto bene, sono contento per Pioli”.

