Inter-Frosinone 2-0, supergol di Dimarco e rigore di Calhanoglu: Inzaghi torna primo

L’Inter batte il Frosinone per 2-0 nel posticipo della dodicesima giornata della Serie A 2023-2024, sale a 31 punti e si riprende il primo posto in classifica scavalcando la Juventus, seconda a quota 29. Il Frosinone, k.o. per il gol di Dimarco e il rigore di Calhanoglu, rimane a quota 15.

L’Inter prova a prendere in mano le redini del match contro un avversario che non rinuncia alla fase offensiva. Il Frosinone non si limita a chiudere gli spazi e, quando ha l’opportunità, alza il baricentro. La prima chance per la formazione allenata da Inzaghi arriva al 19′: conclusione potente di Lautaro, Turati si salva con una parata eccellente.

E’ l’unico vero pericolo che la porta ciociara corre fino al 43′, quando Dimarco inventa il gol del vantaggio. L’esterno dell’Inter, da oltre 50 metri e da posizione defilata a sinistra, pesca il jolly con un mancini che sorprende Turati fuori dai pali e si insacca: 1-0.

Il raddoppio arriva subito in avvio di ripresa. Thuram va giù nell’area laziale dopo un contatto cercato con Monterisi, rigore e dal dischetto Calhanoglu non sbaglia: 2-0. Il Frosinone, che non ha più nulla da perdere, si riversa in avanti e al 57′ sfiora il gol: Cheddira calcia in diagonale, palo. Al 64′ ci prova Marchizza, Sommer è attento. L’Inter gestisce pallone ed energie ma non rinuncia a cercare il tris. Lo sfiora Barella al 67′, spedendo il pallone sull’esterno della rete. Il Frosinone non riesce a creare chance degne di nota nell’ultimo quarto d’ora, l’Inter non trema e vince 2-0: Inzaghi torna primo.