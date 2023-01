Inter-Napoli 1-0, gol di Dzeko riapre campionato

(Adnkronos) – L’Inter batte il Napoli 1-0 nel big match della 16esima giornata della Serie A 2022-2023. Il gol di Dzeko regala il successo ai nerazzurri, che salgono a 33 punti e si portano a -8 dalla capolista. Il Napoli, al primo k.o. nel torneo, rimane a 41 punti. La squadra di Spalletti ora ha 5 lunghezze di vantaggio sul Milan e 7 sulla Juve.

LA PARTITA – L’Inter parte col piede sull’acceleratore e al 4′ spreca la prima chance con Dimarco. Il Napoli entra in partita con le accelerazioni di Kvaratskhelia ma non arriva dalle parti di Onana. A rischiare è soprattutto la porta del Napoli. L’Inter sale di giri, al 26′ crea una occasione colossale con un’azione corale che porta al tiro Darmian: destro di controbalzo da ottima posizione, mira sbagliata e Meret si salva. Al 40 si vede Lukaku. Il belga, ancora lontano dalla forma ottimale, si accende sul geniale assist di tacco inventato da Barella: destro potente ma impreciso. Prima del riposo Meret ipnotizza Dimarco, che sbaglia da 5 metri: l’errore del nerazzurro viene cancellato dal fuorigioco segnalato dall’assistente.

Dopo tanta Inter, ecco il Napoli al 52′. La ripartenza dei partenopei è da manuale, Osimhen si ritrova il pallone a 2 metri da Onana ma la pressione di Calhanoglu impedisce al nigeriano di concludere. Al 56′ l’Inter passa in vantaggio. Mkhitaryan apre per Dimarco, che ha a disposizione tutta la fascia sinistra: cross perfetto, Dzeko può colpire di testa in totale solitudine e l’1-0 è cosa fatta. La reazione del Napoli non si vede. La squadra di Spalletti rimane passiva, il pallino è sempre nerazzurro. L’Inter continua a dettare ritmo e gioco, la porta di Onana rimane un miraggio per gli attaccanti partenopei fino al 90′. Raspadori controlla nell’area nerazzurra e spara di destro, il portiere dell’Inter respinge in modo efficace anche se lo stile è discutibile. L’Inter vince 1-0 e riapre il campionato.