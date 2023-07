Inter “regina” del calciomercato su radio e tv

MILANO (ITALPRESS) – Il calciomercato estivo si tinge di nerazzurro: i più “chiacchierati” e citati dai media sono infatti Romelu Lukaku, Davide Frattesi e Andrè Onana. Lo rileva il monitoraggio svolto sulle principali radio e tv italiane da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i personaggi protagonisti del calciomercato più citati dal 17 giugno al 17 luglio. Lukaku, al centro della clamorosa rottura con l’Inter, si posiziona al primo posto con 1.109 citazioni, seguito dal neoacquisto Frattesi (1.071), centrocampista ex Sassuolo protagonista del derby di mercato con il Milan e dal portiere nigeriano Onana (737), prossimo al trasferimento verso il Manchester United. Ai piedi del podio troviamo Marcelo Brozovic (691 menzioni); il centrocampista nerazzurro, oggetto di un serrato corteggiamento che lo ha condotto alla corte saudita dell’Al-Nassr, precede Sandro Tonali (638), collega di reparto sponda Milan, ceduto al Newcastle. Rudi Garcia, chiamato a sostituire Spalletti nel Napoli neo-scudettato, e l’attaccante juventino Dusan Vlahovic, su cui aleggiano voci di cessione direzione Parigi, condividono la sesta piazza con 522 menzioni.

Ottava posizione per Sergej Milinkovic-Savic, l’ex centrocampista della Lazio sedotto anch’egli dalle sirene saudite (516), seguito da Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano artefice della vittoria del campionato del Napoli (489), da Christian Pulisic, il nuovo rinforzo offensivo del Milan acquistato dal Chelsea (470), e da Cristiano Giuntoli, l’ex direttore sportivo della squadra campione d’Italia chiamato a risollevare le sorti della “Vecchia Signora” (446).

Nella classifica di visibilità mediatica dell’ultimo mese troviamo al dodicesimo posto l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, interesse di mercato della Roma, dell’Inter e del Milan, e l’amministratore delegato interista Beppe Marotta con rispettivamente 439 e 397 citazioni.

Chiudono il monitoraggio di Mediamonitor.it i due presidenti più discussi del calcio nostrano: Claudio Lotito (394), proprietario della Lazio, e Aurelio De Laurentiis (358) che ha condotto il Napoli alla conquista del suo terzo scudetto dopo 33 anni.

