(Adnkronos) – Gaffe sui social per l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez. Il 33enne cileno, a due guiorni dal ko in Champions contro il Liverpool, ha pubblicato un post sul profilo Instagram, provando a chiudere la brutta parentesi personale che lo ha visto espulso nella ripresa della sfida di Anfield: “Nella vita si vince e si perde. Ma non devi mai rinunciare a quello che ami. Fino alla fine”, chiudendo il post con il motto che da anni usano i rivali della Juventus.