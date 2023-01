(Adnkronos) – All’Inter basta un gol di Lautaro Martinez al 3′ minuto per battere il Verona nell’incontro valido per il 18esimo turno del campionato di calcio di serie A. Grazie a questo successo i nerazzurri agguantano la Juventus a quota 37 punti in classifica, a un solo punto dal Milan.