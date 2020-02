Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Via libera del Senato al con 156 sì alla fiducia posta dal governo sul provvedimento. Roberto Calderoli, vicepresidente dell’assemblea, ha comunicato i risultati: ”I senatori presenti erano 275, i votanti 274. 156 hanno votato a favore della fiducia, 118 i contrari, nessun astenuto”. Dopo l’ok ora il testo approderà alla Camera. Tra gli assenti al voto di fiducia, Matteo Renzi. Dal tabulati il leader di Italia Viva risulta ‘assente giustificato’ in quanto in congedo.