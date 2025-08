Intermarine, consegnata alla Snav la nuova Polaris per collegamenti nel Golfo di Napoli

Intermarine Spa (società controllata dal Gruppo industriale Immsi – IMS.MI) ha consegnato alla società di navigazione Snav (Gruppo MSC) la nuova Polaris, unità High Speed Craft (HSC) di ultimissima generazione a ridotto impatto ambientale che potenzierà i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Progettata dal centro di ricerca Intermarine di Messina, Snav Polaris, della lunghezza di 58,20 metri come la gemella Snav Sirius, già consegnata a luglio dello scorso anno, racchiude il meglio dell’ingegneria navale italiana, frutto di anni di studio e dell’applicazione di tecnologie industriali di avanguardia. ùPensata per offrire un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort e della sicurezza, SNAV Polaris è un concentrato di modernità che guarda al futuro del trasporto marittimo, rappresentando un modello di innovazione, efficienza e sostenibilità. La nave, realizzata con le più moderne tecniche costruttive e frutto del centro di ricerca Intermarine di Messina, rappresenta il più elevato standard in termini di tecnologia, design e sicurezza. Polaris come Sirius, si conferma un punto di riferimento nel settore del trasporto marittimo dove comfort, prestazioni e sicurezza puntano ai più alti livelli qualitativi. L’unità, realizzata completamente in alluminio leggero come la gemella Sirius che da un anno è già in servizio nel Golfo di Napoli, è equipaggiata con un sistema propulsivo costituito da 4 motori e 3 generatori omologati IMO III (Marpol Convention) a controllo elettronico della combustione, completi di sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) per la sensibile riduzione delle emissioni.