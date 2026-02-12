International Talent Award 2026, dal 19 al 22 febbraio Cattolica diventa capitale della danza

di Massimiliano Craus

E’ tutto pronto per l’edizione 2026 dell’International Talent Award ITA con la città di Cattolica pronta ad essere invasa dal festoso popolo della danza.

Dal 19 al 22 febbraio, infatti, il Teatro Della Regina di Cattolica diventerà palcoscenico ambitissimo per ballerine e ballerini provenienti da ogni dove. Tutto pronto per una kermesse sempre più nel novero delle attese un intero di anno di lavoro, come voluto fortemente dalla direzione artistica di “Metti le Ali al Talento”.

Il comitato “Metti le Ali al Talento”, organizzazione già presente da diversi anni con numerosi altri progetti in giro per il mondo con una visibilità sempre in crescendo, è in campo per favorire la valorizzazione e la promozione della bella gioventù che danza e che ambisce al professionismo a cinque stelle!

Le stelle invitate all’edizione 2026

Proprio come le stelle invitate all’edizione 2026, basti pensare a Liudmila Konovalova, Guest Principal Dancer del Wienerstaatsballett; Fabienne Cerutti, Ecole de Danse de l’Opéra di Parigi; Jessica Clarke, Dip RBS (PDTC) AISTD Artistic Manager alla Royal Ballet School di Londra; Lynne Charles, Artistic Director of the English National Ballet School di Londra; Dario Elia, Deputy Artistic Director della Dutch National Ballet Academy di Amsterdam; Christian Schon, docente alla School dell’Hamburg Ballet; Gaia Straccamore, Étoile del Teatro dell’Opera di Roma, nonché docente docente della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma; Michele Merola, Direttore artistico della MM Contemporary Dance Company e co-direttore dell’Agora Coaching Project di Reggio Emilia; Stephen Delattre, Artistic Director della Delattre Dance Company e dell’Evolution Dance Platform di Mainz; Antonia Čop, International Guest e Talent Scout for Iwanson International School of Contemporary Dance di Monaco di Baviera; Giorgia Maddamma, Dancer, Choreographer e docente dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma ed Artistic Director of the Koreoproject Dance Company; Elena Bolelli, Certified Gaga teacher the movement language developed by Ohad Naharin; Valentino Zucchetti, First soloist al Royal Ballet Company di Londra ed ambasciatore “ITA on TOUR”; Ivan Dinev, International Guest Ballet Teacher and Coach da Sofia; Tania Fairbairn, Elite Professional Dance Training, ambasciatrice ITA ed “ITA on TOUR Talent Scout”.

Michele Vegis, Former dancer al Teatro alla Scala di Milano e “Bolle & Friends” Ballet Master, ambasciatore “ITA on TOUR” ed ITA GALA Defilè Ballet Master; Renata Justino, International Guest Ballet Teacher e ambasciatrice “ITA on TOUR” dal Brasile; Michele Di Molfetta e Lucia Pravisani, International Guest Ballet Teacher ed ambasciatore “ITA on TOUR” e Former Dancer allo Scottish Ballet sotto la direzione di Robert North; Pino Carbone, Founder of the BodyCode System® e direttore del Centro “Il Vortice” di Firenze.

Un parterre sfavillante voluto fortemente dalla direzione artistica di “Metti le Ali al Talento”, capace di investire sulla qualità e sulla quantità delle occasioni.

La Grande Soirée de Danse – International Ballet Gala

Come l’allestimento di uno spettacolo attesissimo, con un botteghino che scoppia letteralmente di richieste degli ultimi posti disponibili per assistere alla Grande Soirée de Danse – International Ballet Gala di domenica 22 febbraio al Teatro Della Regina di Cattolica.

L’apertura della serata è appannaggio di Liudmila Konovalova, Guest Principal del Balletto dell’Opera di Vienna. A cornice della madrina di questa edizione 2026, ci sarà il prezioso défilé dei vincitori delle ultimissime competizioni con la coreografia e la preparazione a cura di Michele Vegis.

A seguire l’esibizione dell’ITA Performing Ensemble, gruppo formato dai giovani talenti selezionati per il progetto “Artist in Residence” con la creazione di Stephen Delattre “Armonie Contrastanti” in anteprima mondiale.

Infine il gala vero e proprio, ovvero il tourbillon delle stelle internazionali della danza e del balletto provenienti dalle maggiori compagnie del mondo.

Le compagnie protagoniste del Gala

Anche il Gala immuninerà il palcoscenico delle stelle più brillanti del firmamento coreutico, basti pensare a Liudmila Konovalova, Guest Principal Dancer at Wienerstaatsoper & Wienerstaatsballett e madrina ITA 2026 Godmother; Mathieu Ganio e marine Ganio, rispettivamente Étoile e Première Danseuse dell’Opéra National De Paris; Arianna Maldini e Dingkai Bai, rispettivamente Coryphée e Corps de Ballet del Dutch National Ballet di Amsterdam; Emma Antrobus e Riccardo Mambelli, rispettivamente Demi-Soloist e Corps De Ballet dello Staatsballett di Berlino.

Con loro anche i danzatori della MM Contemporary Dance Company di Michele Merola e della Delattre Dance Company di Delattre.

Informazioni e biglietti

Per acquistare i biglietti per il gala del Teatro Della Regina di Cattolica, e per conoscere il programma della kermesse in scena dal 19 al 22 febbraio, visitare il sito https://mettilealialtalento.it/gala2026/