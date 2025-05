Internazionali di tennis, Alcaraz soffre ma accede ai quarti a Roma

Roma, 13 mag. (askanews) – Carlos Alcaraz ai quarti di Roma per la prima volta in carriera, ma che fatica. Lo spagnolo batte Karen Khachanov dopo due ore e mezza di gioco, tra alti e bassi, magie e banali errori gratuiti. 6-3, 3-6, 7-5 i parziali per il n°2 del mondo, che così conclude la sua collezione di quarti di finale nei 1000: quelli al Foro erano infatti gli unici mancanti. Avanti anche Jack Draper, numero 5 del mondo, che supera in rimonta il francese Moutet, che giocava per la prima volta gli ottavi a Roma: il britannico si è imposto al 3° set. Quella tra Alcaraz e Draper sarà la 5^ sfida, con l’iberico avanti 3-2.