Internazionali di tennis con Sinner, Paolini, Errani: l’Italia punta al triplete

Roma, 17 mag. (askanews) – Un tris d’assi per un poker servito. Al Foro Italico l’Italia cerca il filotto in tre finali con Jasmine Paolini (oggi ore 17), Jannik Sinner (domani ore 17), e ancora il doppio femminile con Jamine e Sara Errani (domani ore 12)che ha pochi precedenti nella storia. Roma caput munti, Italia caput tennis. Sono i numeri che lo dicono e il futuro è sempre più roseo con un centrale che si allarga e un tennis sempre più competitivo e vincente. Si comincia con Jasmine Paolini che dopo l’oro Olimpico di Parigi 2024 in doppio, il quarto posto nel ranking WTA e le finali Slam tra Roland Garros e Wimbledon, è arrivata a scrivere una pagina di storia in casa: la finale agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi alle 17 giocherà in singolare contro Coco Gauff, ventunenne statunitense enfant prodige del Circuito. Coco Gauff, numero 3 al mondo (la Paolini è attualmente 5) è in vantaggio negli scontri diretti con Jasmine Paolini ma la sfida più recente, 19 aprile 2025 nei quarti di finale a Stoccarda, ha sorriso all’italiana che ha vinto 6-4 6-4. Giocherà sotto gli occhi del Presidente Mattarella che con lo sport ci ha preso gusto. Agli Europei di atletica di Roma lo scorso anno si presentò ben due volte in tribuna d’onore e chissà che domani non replichi quando ci sarà Sinner a sfidare Alcaraz per il titolo maschile degli Internazionali.

Jannik Sinner come Adriano Panatta 49 anni dopo il successo agli Internazionali d’Italia a Roma? Secondo i bookie è possibile, anche se la finale contro Alcaraz sembra ancora molto più difficile rispetto alle previsioni: si parte, infatti, da un parziale di 6-4 per lo spagnolo nei confronti diretti a livello di Atp. Lo spagnolo ha conquistato a Roma la terza finale consecutiva sul “rosso”: la prima l’ha vinta a Montecarlo contro Musetti dopo aver perso il primo set e nella seconda a Barcellona è stato superato da Rune. Alcaraz aveva rinunciato, invece, a Madrid per un infortunio mentre a Roma si è presentato in grandi condizioni. Ma questo Sinner sa interpretare il ruolo del numero uno alla perfezione. Chiedere a Tommy Paul, illuso per un set e poi demolito negli altri due.

Domani in campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia del back-to-back nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia. Campionesse in carica al Foro Italico, le azzurre difenderanno il titolo domani alle 12 contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Sarà il remake della recente sfida di Madrid, vinta dalla coppia russo-belga con un netto 6-1, 6-3. Alla Caja Magica era un ottavo di finale, stavolta c’è in palio un titolo. Per Errani e Paolini sarebbe il settimo insieme, il secondo dell’anno dopo il Wta 1000 di Doha.