Internazionali di tennis interrotti da protesta ambientalista

Roma, 13 mag. (askanews) – Un vero e proprio fuori programma. Nel corso del match tra l’americana Madison Keys e la rumena Sorana Cirstea, incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2024, due attivisti hanno fatto irruzione sul campo Pietrangeli.

La partita è stata interrotta sullo score di 6-2 3-1 in favore della statunitense. Si tratta di un uomo e di una donna, capaci di forzare il controllo agli ingressi e di fare irruzione sul campo. Una situazione surreale che ha costretto il giudice di sedia ad agire in maniera tale che la protesta venisse in qualche modo sedata.

Si è trattata di una manifestazione contro il cambiamento climatico. Un’azione coordinata dal momento che la medesima situazione si è verificata sul campo-12, dove si stata svolgendo il doppio tra Gonzalez/Roger-Vasselin e Arevalo/Pavic.