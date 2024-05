(Adnkronos) – Novak Djokovic si qualifica per il terzo turno degli Internazionali d’Italia di tennis. Il campione serbo ha avuto la meglio, senza troppa sofferenza, sul francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora 25 minuti. Esce a sorpresa al secondo turno Casper Ruud eliminato dal serbo Miomir Kecmanovic 0-6, 6-4, 6-4.