Internazionalizzazione delle Imprese: il Significato dietro al Lavoro di un Export Manager

Nonostante la battute di arresto degli anni passati, il comparto produttivo italiano si è ben rimboccato le maniche dalla ripartenza, tanto da affermarsi nel contesto europeo come una vera e propria forza esportatrice.

Le esportazioni per un’impresa assumono un ruolo determinante per la sua crescita profittevole e progressiva, specialmente quando dal mercato interno arrivano segnali di scarsa inclinazione alla dinamicità.

Il Made in Italy è infatti un marchio ampiamente riconosciuto e apprezzato in tutto il globo, tanto da attirare a sé tanti acquirenti, pronti a spendere i propri soldi, e altrettanti player del mercato, alla ricerca del modo migliore per riprodurre il più fedelmente possibile questi prodotti, molto spesso in maniera ingannevole. Non è un segreto il fatto che in regioni del mondo come gli Stati Uniti in moltissimi subiscano un vero e proprio fascino da parte di tutto ciò che provenga dal Belpaese.

Se da un lato la narrazione del Made in Italy nel mondo rappresenta un buon incentivo all’internazionalizzazione imprese, questa attività necessita di ulteriori addendi per risultare sostenibile e redditizia.

Export Manager: cosa fa, competenze

È in questi casi che per un’azienda si fa il caso di entrare in contatto con la figura dell’export manager. I professionisti nel campo dell’internazionalizzazione si metteranno al lavoro al fine di creare le condizioni ottimali per un accesso mirato in un settore del mercato estero potenziale. Così le PMI potranno godere delle competenze manageriali avanzate nell’elaborazione di strategie di mercato che includono operazioni di innovazione e digitalizzazione delle pratiche e una rete consolidata di imprese internazionali.

Le competenze e la mole di lavoro richieste incentivano le aziende ad affidarsi ad agenzie di export management come Make Italy Selection, che realizza strategie mirate e concrete per incentivare la penetrazione nei mercati esteri dei propri clienti.

Elaborare un strategie per l’internazionalizzazione imprese deve comprendere necessariamente valutazioni interdisciplinari rispetto a tutte le fasi che porteranno al compimento dell’operazione. Tali considerazioni sono possibili esclusivamente avendo un team di professionisti specializzato in materie quali:

Management e Organizzazione di Impresa, Logistica

Comunicazione e Innovazione Digitale

Economia e Mercati

Finanza, Giurisprudenza e Fisco

Il complesso meccanismo che lega queste competenze porta a strutturare un programma specifico e su misura per ogni cliente, il suo prodotto e il Paese di riferimento.

Dopo una prima fase di check-up in cui si configurano le condizioni per avviare l’internazionalizzazione, avrà quindi inizio la fase pre-strategica, dove si analizza l’andamento di ogni mercato per individuare quelli con maggiori possibilità.

Giunti a questo punto, ha inizio la fase più operativa, dove si ricercano partner commerciali, si comunica il proprio brand al pubblico potenziale e agli stakeholder in generale. Un’ulteriore espansione è data dall’implementazione di E-commerce e Marketplace, dando una quadra all’organizzazione dei propri obiettivi e alla parte legale, come contrattualistica e pagamenti, trasporti, dogane e protezione della proprietà intellettuale.

Ultimo ma non ultimo, è sempre consigliabile interfacciarsi con chi se ne intende di commercio con l’estero anche per una motivazione prettamente sociologica. Ogni cultura infatti preserva delle singolarità da non prendere assolutamente sottogamba: tanti sono gli esempi, anche di grandi colossi, che per una comunicazione o una strategia sbagliata sono finiti sotto l’occhio del ciclone, rischiando di perderci la faccia.