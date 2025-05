Internazionalizzazione, mentorship e mercati asiatici: con Teha cresce la rete globale di Atlas

Contribuire alla crescita dell’ecosistema italiano di startup e Pmi attraverso progetti su scala globale, a cominciare dai Paesi extra-europei e con un particolare attenzione ai mercati asiatici. La rete di collaborazioni e accordi strategici sviluppata dall’Associazione Transatlantica per l’Internazionalizzazione delle Startup (Atlas) si arricchisce grazie alla partnership siglata con The European House – Ambrosetti (Teha).

Dopo aver ampliato il proprio raggio di azione dal mercato nordamericano a quello cinese con l’accordo sottoscritto in avvio del 2025 con l’International Technology Transfer Network (Ittn) di Pechino, Atlas si consolida come ponte per l’internazionalizzazione di imprese italiane innovative grazie a un accordo strategico con Teha.

L’intesa mira a intraprendere un percorso a lungo termine per l’ecosistema italiano di startup e Pmi, favorendo opportunità di crescita a livello globale, con particolare riferimento ai Paesi del far East, in primis per Singapore.

“L’accordo con Teha, sostenuto attivamente dal vicepresidente Ennio Andrea Adinolfi, rafforza il nostro ruolo di strumento di collegamento tra l’innovazione italiana e i mercati più dinamici a livello globale” ha affermato Tommaso D’Onofrio, presidente di Atlas. “Il network e le competenze di Teha rappresentano un patrimonio importante al servizio delle nostre startup. Confermiamo in questo modo la volontà di costruire una rete internazionale solida, capace di offrire opportunità concrete a chi vuole crescere oltre confine”.

Il memorandum of understanding siglato tra Atlas e Teha si inserisce nel quadro di un’ampia piattaforma di iniziative avviate nel corso dell’ultimo anno dall’associazione nata nell’autunno del 2023 e membro di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici.

“L’ecosistema innovativo del sud est asiatico baricentrato sull’hub di Singapore è uno dei più attivi e dinamici a livello mondiale, spinto da forti programmi di investimenti pubblici e dalla localizzazione di centri di ricerca e innovazione delle più importanti multinazionali. Grazie a questo contesto, Singapore può offrire opportunità di sviluppo estremamente rilevanti per la crescita di startup e PMI italiane” ha affermato Lorenzo Tavazzi, Partner e responsabile per l’internazionalizzazione di Teha Group. “Siamo soddisfatti di avviare questo percorso con Atlas, che potrà aprire nuove opportunità per il tessuto imprenditoriale italiano”.

Teha dispone di un importante network internazionale con forte presenza in Asia e, in particolare, nel sud-est asiatico, dove è presente con l’High Level Dialogue on ASEAN Italy Economic Relations, l’evento di riferimento nella regione ASEAN per il rafforzamento dei legami economici e strategici tra i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico e l’Italia.

Usa, 15 startup a New York con Atlas Next

Nel 2024 Atlas ha consolidato la sua presenza negli Stati Uniti attraverso eventi di successo come “Atlas Next”, un programma di formazione e networking per startup italiane interessate al mercato americano. La prossima edizione è in programma nel mese di ottobre e porterà a New York 15 startup per una settimana intensiva di incontri con stakeholder, investitori e attori dell’ecosistema dell’innovazione. A rafforzare la presenza americana, anche l’azione costante di consiglieri operativi sul campo: il vicepresidente Alessandro Colnago e la consigliera Daniela Morrison, attivi stabilmente nella Grande Mela.

Il network statunitense si estende anche alla California, in particolare a INNOVIT di San Francisco, grazie al consigliere Gennaro Di Cello, e al Connecticut, con nuove relazioni istituzionali e imprenditoriali in corso di sviluppo.

Emirati, in cantiere un nuovo Atlas Next

Anche l’area del Golfo rappresenta una nuova frontiera per l’associazione: dopo una prima fase esplorativa in occasione del Web Summit tenuto a Qatar in febbraio, grazie alla consigliera Laura Bertuccioli Atlas ha avviato il percorso per estendere il programma Atlas Next anche in Medio Oriente.

Cina, tre pmi italiane tra le best tech dello Zhongguancun forum

In Cina, ATLAS ha partecipato tra novembre e aprile a importanti missioni istituzionali, accompagnando cinque startup associate nei settori automotive e smart mobility. Grazie alla collaborazione con Sinolight e Globaltech IP, Atlas ha aperto un canale privilegiato con il mondo dell’innovazione tecnologica cinese. Un risultato di rilievo è la selezione di tre startup italiane — Altorobotics, I’mHERO e Hyperwind — tra le 100 Best Tech del concorso promosso dal Zhongguancun Forum e dal partner ITTN – International Technology Transfer Network.

Finanza alternativa per favorire l’internazionalizzazione

Tommaso D’Onofrio anticipa, infine, una novità rilevante in ambito finanziario: ATLAS è infatti in fase avanzata per l’acquisizione di una partecipazione in una piattaforma di equity crowdfunding autorizzata ESMA, sotto la vigilanza di CONSOB e Banca d’Italia. Questa operazione punta a dotare gli associati di strumenti innovativi per la finanza alternativa e l’internazionalizzazione.

Atlas, istituita nel 2023, con sedi a Roma e New York, è membro di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. L’associazione rappresenta startup italiane e fornisce strumenti di educazione, mentorship e valutazione strategica per affrontare con successo i mercati internazionali, con particolare attenzione a quello statunitense. Impegnata nella promozione dell’internazionalizzazione delle startup italiane, con un focus su mentorship, networking e progetti strategici.

Teha è una società di circa 300 persone attiva sin dal 1965 e cresciuta negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti Partner, con numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. Il Gruppo ha una presenza diffusa in tutta Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La sua forte competenza è la capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche critiche dei processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare.