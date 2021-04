Internazionalizzazione, Zhang (Alibaba): Con Cis-Interporto di Nola impegno a lungo termine

“Le collaborazioni con attori locali come quella che lanciamo oggi con Cis Interporto sono una testimonianza del nostro impegno a lungo termine in Italia. Entro la fine di questo anno fiscale aiuteremo migliaia di piccole e medie imprese italiane a esportare i loro prodotti di eccellenza”. Lo ha detto Daniel Zhang, general manager Europa di Alibaba.com, intervenuto alla presentazione, svolta in modalità online, dell’accordo di collaborazione “Go Global! Lo strumento digitale per l’internazionalizzazione delle imprese del Cis e Interporto di Nola” per il supporto alla trasformazione digitale e l’export b2b delle aziende dell’Interporto di Nola (Napoli). “E’ un ottimo momento – ha spiegato Zhang – per unire le forze con un partner così importante per sostenere le piccole e medie imprese del territorio. La pandemia ha avuto un impatto sulla vita di tutti noi che non era possibile prevedere, ma crediamo fermamente che non possa mettere un freno alle relazioni tra le persone e penso che gli italiani abbiano mostrato grande coraggio e ottimismo lavorando insieme per superare questo difficile momento”. “Anche noi vogliamo fare la nostra parte, le pmi italiane sono la nostra priorità. L’anno scorso, quando io e il mio team abbiamo visitato l’Italia, abbiamo promesso che entro 5 anni avremmo supportato più di 10mila pmi italiane in diversi settori merceologici su Alibaba.com. Oggi torno a dirvi che entro la fine di questo anno fiscale aiuteremo migliaia di pmi italiane a esportare i loro prodotti di eccellenza nel mondo grazie ad Alibaba.com. Abbiamo già creato un team locale dedicato al supporto per consentire alle pmi di crescere in senso digitale e affermarsi nel panorama globale e speriamo che altre si uniscano a noi al più presto”, ha concluso Zhang.