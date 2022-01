Internet, esordio per Smart Page: il sito italiano dove si naviga con la voce

Non più l’assistente vocale classico come Alexa o Siri ma un vero e proprio sito web dove navigare e interagire con la voce. Il debutto è targato And Italia e avverrà il 14 gennaio: l’annuncio arriva dall’azienda di Torino specializzata in intelligenza artificiale ed assistenti vocali che lancia sul mercato la prima evoluzione vocale dei siti web, Smart Page, che definisce il primo sito internet vocale, interattivo ed intelligente. Si tratta della prima generazione di siti web da vivere su desktop e mobile con tecnologia Voice first, ovvero ideata appositamente per essere ”navigata” ed esplorata attraverso la voce (e ovviamente anche da tastiera). ”L’idea nasce dalla difficoltà come utente di navigare ed esplorare siti web spesso complessi perché ricchi di informazioni, o poco adatti per una navigazione da mobile, o con storytelling ripetitivi e ridondanti delle landing page. Molto spesso accompagnate da chatbot che capiscono poco o nulla perché basati su flussi pre-impostati” dice Giancarlo Scaglia, Ceo di And Italia. Smart Page è una single page application (ovvero navigabile in un’unica pagina) e non ha un layout predefinito: si compone infatti durante la navigazione per offrire un’esperienza personalizzata individuale. La pagina infatti è dotata di quelle funzionalità tipiche dell’intelligenza artificiale in grado di comprendere ed interpretare le richieste degli utenti nel linguaggio naturale delle persone, di interpretarle e di offrire risposte ed azioni in modo immediato, per una nuova esperienza utente basata sulla conversazione.