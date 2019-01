Internet, Istat, un quarto delle famiglie senza accesso: Campania e Sicilia sotto la media nazionale

Rispetto al 2017, nel 2018 è aumentata dal 71,7% al 75,1% la quota di famiglie che dispongono di un accesso a Internet da casa, tuttavia ancora un quarto delle famiglie non ne ha ancora. E’ quanto emerso dal rapporto “Cittadini, imprese e Ict”. Nel 2018 le famiglie con una connessione a banda larga sono passate dal 70,2% al 73,7%. La connessione fissa (Dsl, Adsl, ecc.) rimane la modalita’ di accesso piu’ diffusa, anche se rispetto al 2017 incrementi significativi sono stati registrati per entrambe le tecnologie fisse (+3,5 punti percentuali) e mobili (+3 punti percentuali). Il tasso medio di diffusione della banda larga tra le famiglie residenti con almeno un componente di 16-74 anni, in Italia e’ risultato dell’83%, con un gap di 3 punti percentuali rispetto ai Paesi europei. Sul territorio le differenze tra le regioni sono ancora notevoli e hanno confermato il vantaggio del Centro e soprattutto del Nord Italia; il Trentino AltoAdige e la Lombardia sono risultate essere le regioni con la percentuale piu’ alta di famiglie dotate di connessione con banda larga; all’opposto il Molise, la Calabria e la Sicilia. Rispetto al 2017 la Sardegna, la Toscana e il Friuli Venezia Giulia hanno ridotto il gap invertendo il segno, mentre la Val d’Aosta, pur rimanendo sotto la media Italia, ha fatto registrare un incremento di ben 7,1 punti pecentuali riducendo cosi’ le distanze. Le altre regioni che si collocavano sotto la media sono risultate stabili o aver peggiorato la loro situazione, come la Sicilia e la Campania.