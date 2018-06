Internet of Things, bando Ue per Pmi e centri di ricerca: finanziamenti fino a 60mila euro

Si chiama “Vinicity” ed è un progetto europep finanziato da Horizon 2020 che ha l’obiettivo di integrare diversi servizi basati su Internet of Things (IoT) attraverso la creazione di un nuovo ecostistema operativo. Per raggiungere tale scopo, il partenariato ha pubblicato un bando dedicato a Pmi, Grandi imprese e centri di ricerca per integrare nuove infrastrutture IoT all’ecosistema Viinicity. Il bando prevede un finanziamento fino a 60mila euro per singola proposta, con durata massima di 6 mesi. Per partecipare c’è tempo fino al 15 giugno 2018.