Internet: Osho, ‘da Scanzi a Gruber, moralismo può essere arma a doppio taglio’**

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – “Per chi fa satira politica i social sono ormai diventati un terreno minato. Prima potevi fare una vignetta su un giornale e al massimo rischiavi una querela: ora per chi fa satira la querela sembra diventato il male minore, internet è diventato molto pericoloso”. A dirlo, in un’intervista con l’Adnkronos, è Federico Palmaroli in arte Osho. All’indomani della notizia della sospensione dell’account del leader venezuelano Nicolas Maduro da parte di Facebook, si riaccende la polemica sulla censura da parte dei social network e il vignettista, che si occupa spesso anche di politica, spiega che l’atmosfera non è delle migliori.