Internet, shutdown Cloudflare colpisce siti nel mondo, tra cui X

New York, 18 nov. (askanews) – Un problema tecnico di Cloudflare, società statunitense che fornisce infrastrutture digitali ha causato il blackout di decine di siti internet nel mondo.

Gli utenti di piattaforme come X (ex Twitter) e del sito di recensioni cinematografiche Letterboxd hanno visualizzato messaggi di errore che segnalavano un “errore interno del server sulla rete di Cloudflare”. Anche il portale di monitoraggio Down Detector è stato interessato, registrando un picco di segnalazioni.

Secondo l’azienda, il disservizio è iniziato intorno alle 6.30 del mattino, ora locale di New York, ed è legato a un “picco di traffico insolito” su uno dei servizi. “Stiamo assistendo al ripristino dei servizi, ma i clienti potrebbero continuare a riscontrare tassi di errore superiori al normale”, ha dichiarato Cloudflare in un aggiornamento.

Il blackout ha evidenziato la dipendenza globale da pochi grandi fornitori di infrastrutture digitali, meno di un mese dopo un’interruzione simile che aveva coinvolto Amazon Web Services. Sul premercato la società sta perdendo oltre il 5%.