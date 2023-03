Interpretazione: una tecnica importante anche per la progettazione di spazi

A chi immagina che lo spazio etico sia una categoria dello spirito riservata ai dottimediciesapienti, che amano discettare di filosofici bisogni, Emilio Tadini rispose con una proporzione dal sapore matematico che collegava il diritto, e l’etico allo spazio e all’architettura. Et voila. Ecco il passaggio dal pensiero alla bruta realtà ed ai rudi materiali che Leonardo, Leon Battista Alberti e altri, più o meno vicini a noi nel tempo, (uno per tutti Wittgenstein, filosofo e ingegnere austriaco) seppero realizzare, regalando ai comuni mortali opere di bellezza, solidità e utilità per dirla con Vitruvio, opere dal carattere etico, diremmo noi contemporanei.

Chiamiamoli orfanotrofi, tribunali, tribunali dei minori, ospedali. Queste e mille altre pubbliche strutture, destinate ad accogliere, più o meno provvisoriamente, persone in difficoltà fisiche, psicologiche o emotive, sono oggi il terreno sul quale si può giocare la grande partita. Il goal è rappresentato dalla realizzazione di spazi etici negli ambienti in cui chi è già provato da grandi difficoltà, rischia di sentirne maggiormente il peso a causa della scarsa accoglienza dei luoghi in cui è costretto a recarsi per cercare di risolvere il proprio problema. Spazi in cui l’ansia cresce esponenzialmente a prescindere dal problema, solo perché la cura delle condizioni emotive della persona non è adeguatamente considerata. La persona lasciata ore ad attendere su uno sgabello in un corridoio, non riuscirà a percepire emotivamente di essere nel posto in cui il suo problema sarà affrontato e risolto, ma avvertirà il proprio disagio crescere e guardandosi intorno non troverà nulla, anche un solo colore una pianta, che distragga il suo pensiero da ciò che dovrà affrontare. Roba da alzarsi e correre lontano.

Il Centro oftalmologico Barraquer a Barcellona ha sale d’aspetto arredate come salotti con opere d’arte ed arredi di design. Non c’è bisogno di opere di altro profilo artistico per donare una sensazione di accoglienza a chi deve attendere per una visita medica o un colloquio col magistrato. La musica, grande medicina dell’anima, in quelle sale accompagna dolcemente il paziente alla propria visita. La comodità delle sedute, disposte intorno a tanti tavolini come in un bar, aiuta il paziente ad affrontare con maggiore serenità le proprie difficoltà oculistiche. Il problema resta , l’animo però si rasserena.

La biondissima icona degli anni 60 sussurrava ammiccante che dovendo piangere sarebbe stato preferibile farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza del metrò. Come darle torto.

L’architetto, il grande responsabile. Deve saper scegliere e fare le così dette cose giuste, affinché i fruitori del suo progetto, in quello spazio si sentano a proprio agio, qualunque sia il loro stato d’animo. Questo principio vale certamente per tutti gli spazi pubblici, nei quali spesso i fruitori sono persone provate da eventi terribili, sussiste però anche quando si progettano spazi privati. Il cliente che si reca dall’architetto con la rivista d’arredamento, e chiede un ambiente come quello illustrato nelle pagine della pubblicazione, è come la persona che si reca dal chirurgo estetico con la foto del famoso personaggio del quale vorrebbe avere zigomi, labbra e taglio d’occhi. Il chirurgo intelligente non esaudirà mai questa richiesta, e l’architetto dovrà spiegare al probabile cliente la differenza tra un set fotografico e la realtà. Ogni spazio chiede un trattamento diverso. La casa è e deve essere lo spazio etico per eccellenza, il luogo dove più di ogni altro ci si sente a proprio agio. Guarda caso per realizzare uno spazio accogliente e confortevole nella Questura di Napoli, o nel giardino del Carcere di Bollate si è scelto proprio il modello di una casa. La casetta rossa, una casa per te, la casa di Tonia. Il paradigma si ripropone sempre come sinonimo di benessere. Progettare interpretando. La ricetta c’è.