Interscambio Italia-Germania: giovedì 23 marzo nella sede dell’Ahk la presentazione dei dati 2022

Saranno presentati giovedì 23 marzo 2023, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa nella sede della Camera di Commercio Italo-Germanica, in via Fara 26, 20124 Milano, i dati di interscambio tra Italia e Germania. Saranno Monica Poggio, presidente di Ahk Italien e Ceo di Bayer Italia, e il Consigliere Delegato Jörg Buck a illustrare i risultati 2022 della partnership economica italo-tedesca, con particolare riferimento agli andamenti import/export, settoriali e territoriali e confrontando i valori italiani con quelli di altri partner tedeschi.

Sulla base dei dati, saranno analizzati, si legge in una nota, “gli ulteriori sviluppi dei rapporti economici dei due Paesi nel 2022, anche nel contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica, che arriva dopo la piena ripresa del commercio bilaterale e un nuovo record assoluto della partnership italo-tedesca nel 2021. Verranno inoltre commentate le dinamiche in atto nei settori-chiave, nonché le principali sfide e prospettive per i flussi di interscambio nell’immediato futuro, guardando allo scenario più ampio che i due Paesi si trovano ora ad affrontare”.