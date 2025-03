Interscambio Italia-Germania: nel 2024 calo del 4% ma segnali di ripresa per il 2025  

L’interscambio commerciale tra Italia e Germania nel 2024 ha registrato un valore di 156 miliardi di euro, con una flessione del 4% rispetto all’anno precedente. “Nonostante il calo, si confermano livelli storicamente elevati, a dimostrazione della solidità della relazione economica tra i due Paesi accresciutasi in particolare durante la pandemia e la crisi energetica seguita all’invasione dell’Ucraina – ha spiegato Jörg Buck, consigliere delegato della Camera di cmmercio Italo-Germanica, AHK Italien -. Il risultato di quest’anno è il terzo più alto di sempre e dimostra la solidità dei rapporti. La contrazione è dovuta principalmente al rallentamento dell’export italiano, influenzato dalla debolezza della domanda tedesca. Nonostante ciò, alcuni segnali sono incoraggianti, e la maggior parte delle nostre aziende si aspetta una chiara ripresa nel secondo semestre del 2025”.

Nonostante i principali settori mostrino trend negativi per effetto del rallentamento tedesco, è infatti possibile notare interessanti segnali per il 2025:

L’agroalimentare continua a crescere, con un +9% nel 2024 dopo il +10% del 2023.

La chimica di base mostra una timida ripresa (+0,76%), con incrementi in gomma e plastica (+1,06%), segno di una stabilizzazione della domanda.

L'automotive ha registrato un +6,4% rispetto a dicembre 2024.

I settori energivori hanno visto un incremento del +3,4%.

Già tra novembre 2024 e gennaio 2025, inoltre, la produzione industriale in Germania ha mostrato segnali positivi, con un aumento superiore ai livelli del trimestre precedente.

Sul piano territoriale, la Lombardia resta il fulcro dell’interscambio, e vale da sola un terzo degli scambi totali, con 52 mld di euro. In Germania, la Baviera torna in testa tra i Länder più attivi (27 mld), superando di poco il Baden-Württemberg, penalizzato dalla crisi dell’auto. In Italia, rimango rilevanti il Veneto (23 mld) e l’Emilia-Romagna (18 mld).

Uno dei fattori di maggiore incertezza per il 2025 riguarda l’impatto dei dazi americani, che potrebbero colpire settori strategici dell’interscambio italo-tedesco.

Italia e Germania rappresentano il 42,5% dell'export Ue verso gli Usa, per un valore di 226 miliardi di euro nel 2024.

I dazi riguarderanno scambi per almeno 49,5 miliardi di euro, con effetti diretti su automotive e siderurgia, oltre a ripercussioni su alcuni prodotti agroalimentari. Il settore più esposto è l'automotive tedesco, che ha esportato verso gli USA per 34 miliardi di euro nel 2024.

Secondo un sondaggio condotto a gennaio tra le aziende della Camera di Commercio italo-germanica, il 60% degli intervistati ritiene che i dazi possano determinare una rimodulazione a lungo termine dei rapporti economici tra Ue e Stati Uniti.

“In uno scenario sempre più complesso – dichiara Monica Poggio, presidente AHK Italien – Italia e Germania devono rafforzare la cooperazione economica e industriale per affrontare le sfide. È essenziale lavorare su tre priorità: contenimento dei costi energetici, snellimento burocratico e attrazione degli investimenti, anche attraverso una maggiore integrazione europea, come suggerito dai report Draghi e Letta. Nel lungo periodo, dobbiamo puntare su settori chiave per l’innovazione, con strategie comuni su intelligenza artificiale, transizione verde e manifattura avanzata. Il Piano d’Azione bilaterale tra Italia e Germania rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare questa collaborazione e garantire competitività alle nostre imprese”.

