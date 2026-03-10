Intesa Acen–Inps a Napoli: tavolo permanente e un canale diretto per le imprese edili

È stato sottoscritta a Napoli un’intesa tra l’Associazione dei costruttori edili di Napoli (Acen) e il coordinamento metropolitano dell’INPS con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e semplificare i rapporti tra imprese e amministrazione previdenziale.

L’intesa introduce un canale diretto tra i due enti e prevede la creazione di un tavolo permanente di confronto, oltre all’attivazione di un’area di consulenza Inps dedicata alle aziende associate. Lo scopo è migliorare l’assistenza alle imprese edili e rendere più efficienti i flussi operativi tra uffici e operatori del settore.

«Il protocollo rappresenta uno strumento per consolidare i rapporti istituzionali e aumentare il supporto alle imprese edili iscritte, in regola con tutte le prescrizioni legali», ha spiegato Antonio Savarese, presidente dell’Acen. Savarese ha ringraziato il direttore del coordinamento metropolitano dell’Inps di Napoli, Roberto Bafundi, sottolineando il valore della collaborazione tra le due istituzioni e la prospettiva di migliorare la qualità dei servizi offerti alle imprese del territorio.

In concreto, l’accordo prevede che l’Acen possa inoltrare quesiti interpretativi e segnalazioni di criticità attraverso una casella di posta elettronica dedicata. Le richieste saranno esaminate da un funzionario o dirigente delegato dall’Inps e i chiarimenti verranno successivamente condivisi con le imprese associate.

«L’accordo con l’Acen ha l’obiettivo di costruire percorsi stabili di collaborazione che consentano di accompagnare le imprese nell’affrontare rapidamente le problematiche legate all’applicazione delle procedure», ha dichiarato Bafundi. «Vogliamo rendere i servizi dell’istituto sempre più vicini alle esigenze delle aziende».

Il protocollo prevede inoltre la costituzione di un tavolo tecnico presso la sede Inps di via De Gasperi a Napoli, con incontri almeno mensili per affrontare questioni normative e gestionali che riguardano il comparto delle costruzioni. Tra le iniziative previste anche seminari, attività di ricerca e convegni destinati agli operatori del settore, organizzati congiuntamente da Acen e Inps con il coinvolgimento delle sedi provinciali.