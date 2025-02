Patto Banca Campania Centro-Confidi: accesso al credito più facile per le imprese locali

Banca Campania Centro, realtà del Gruppo Bcc Iccrea e della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria, e Confidi Pmi Campania, hanno sottoscritto un accordo quadro che definisce linee di indirizzo comuni per la concessione di finanziamenti in favore dei soci e clienti che ne facciano richiesta.

L’iniziativa mira a supportare il tessuto imprenditoriale, facilitandone l’accesso al credito per effetto delle garanzie offerte dal Confidi. In un contesto economico caratterizzato da crescenti difficoltà di accesso ai finanziamenti, soprattutto per le piccole imprese con una limitata patrimonializzazione, la sinergia tra Banca Campania Centro e Confidi Pmi Campania si rivela di particolare rilevanza. L’accordo, infatti, permetterà alle aziende di beneficiare di un sostegno finanziario strutturato, garantendo loro maggiore stabilità e capacità di investimento.

“Un accordo che nasce con l’obiettivo di aiutare le PMI, i professionisti e soci che necessitano di accesso credito a trovare le migliori condizioni possibili”, queste le parole di Angelo Bruscino, presidente Confidi PMI Campania. “In Banca Campania Centro e in ICCREA abbiamo trovato un partner vicino al territorio. Le BCC sono linfa del sistema economico italiano, composto per l’80% di PMI al di sotto di 15 dipendenti che grazie agli istituti di credito territoriali trovano una porta di accesso privilegiata al mondo del credito, per continuare a credere nei propri sogni e nelle loro idea di impresa”.

“Una partnership che conferma l’impegno della nostra banca in favore del tessuto imprenditoriale locale”, il commento di Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro. “Il nostro obiettivo è dialogare costantemente con tutti gli attori istituzionali e privati per condividere un sentiero di crescita ed essere sempre più vicini ai territori, facendo sistema e rafforzando un legame con le imprese basato sulla fiducia e sulla trasparenza”.