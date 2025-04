Intesa Bei-Banca Popolare di Sondrio: 300 mln alle Pmi attive nei  settori dell’agricoltura e della bioeconomia

Trecento milioni di euro: è la somma destinata alle piccole e medie imprese e alle Mid Cap attive nei settori dell’agricoltura e della bioeconomia in Italia (con particolare attenzione ai progetti green) in base all’accordo siglato da Banca europea per gli investimenti e Banca Popolare di Sondrio. Si tratta della prima operazione firmata dalla Bei in Italia nell’ambito del pacchetto da 3 miliardi di euro approvati dalla Banca europea lo scorso anno per sostenere le Pmi attive nel settore agricolo. “Siamo lieti di firmare con Banca Popolare di Sondrio il primo accordo in Italia nell’ambito del pacchetto finanziario da tre miliardi di euro della Bei interamente dedicato a sostenere le piccole e medie imprese agricole, con particolare attenzione ai giovani agricoltori e alle imprese guidate da donne – ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei -. L’obiettivo è fornire risorse concrete per sostenere la crescita, promuovere l’innovazione e accompagnare il settore verso un futuro agricolo più sostenibile e resiliente”. “Siamo orgogliosi di questa iniziativa, che consolida la partnership della Banca Popolare di Sondrio con la Bei e contribuisce concretamente al sostegno dei settori agricolo e agro-industriale, vanto del Made in Italy. In linea con il nuovo Piano industriale 2025-2027 “Our Way Forward”, confermiamo l’attenzione al settore primario, tramite un’offerta di prodotti e servizi dedicati alla filiera agro-alimentare – ha dichiarato Mario Alberto Pedranzini, Consigliere delegato di Banca Popolare di Sondrio –. Consapevoli del valore aggiunto che può offrire la biodiversità del sistema bancario, condividiamo questo progetto con altre banche in grado di incrementare la capillarità nella trasmissione dei fondi Bei, tanto in termini geografici che di accesso alle imprese agricole di minore dimensione. Ringrazio il consorzio Luigi Luzzatti, promotore dell’iniziativa, la Banca Popolare di Fondi, la Banca Popolare di Lajatico, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata e la Banca Popolare Pugliese che, in una relazione fondata su una comune matrice identitaria, hanno condiviso con noi gli obiettivi e gli impegni. Potremo così fornire ai nostri clienti nuove occasioni di sviluppo e di crescita, a beneficio dell’intera catena del valore dell’agroalimentare italiano”.

Nel dettaglio, l’operazione prevede la sottoscrizione integrale da parte della Bei di un nuovo covered bond da 150 milioni di euro emesso dalla Banca Popolare di Sondrio, a cui si aggiunge uno stanziamento da parte delle cinque banche coinvolte nell’iniziativa per ulteriori 150 milioni di euro, portando le risorse a disposizione delle imprese ad un totale di 300 milioni di euro. La sottoscrizione del covered bond permetterà di finanziare progetti in ambito agricolo, quali la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agricole, investimenti per il miglioramento del suolo anche attraverso nuove tecniche colturali e minore utilizzo delle acque per irrigazione, la costruzione e l’ammodernamento di stalle per il miglioramento del benessere animale. Le PMI potranno accedere a finanziamenti con scadenze adeguate al ciclo economico degli investimenti, beneficiando di condizioni finanziarie più favorevoli grazie all’intervento della BEI. L’operazione stimolerà anche investimenti privati, generando nuove opportunità occupazionali e favorendo la crescita di un ecosistema produttivo più sostenibile e resiliente.

L’iniziativa si avvale di un sistema di doppia intermediazione, che, oltre alla Banca Popolare di Sondrio, prevede il coinvolgimento di altre istituzioni finanziarie appartenenti al consorzio di banche cooperative Luigi Luzzatti, quali la Banca Popolare di Fondi, la Banca Popolare di Lajatico, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata e la Banca Popolare Pugliese. È così garantita una distribuzione capillare dei finanziamenti sul territorio nazionale, con almeno il 30% delle risorse che potrà essere destinato a progetti sviluppati nelle regioni sottoposte a programmi europei di convergenza economica e sociale, come ad esempio il Mezzogiorno. Inoltre, il 30% delle risorse sarà destinato a progetti che contribuiscono a promuovere l’azione climatica, l’uso efficiente delle risorse idriche e la tutela della biodiversità.