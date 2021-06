Intesa Fib-Tme, nasce a Caserta il primo polo elettronico campano per applicazioni Bms

Siglato un accordo di partnership industriale tra Fib Spa (Gruppo Seri Industrial) e Tme per la nascita nel territorio casertano di un Polo elettronico campano per lo sviluppo di sistemi e schede elettroniche per applicazioni Bms (Battery Management System) e relativi sistemi integrati. L’intesa raggiunta tra le due società prevede la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di sistemi elettronici per accumulatori elettrici, unendo le competenze di Fib nella produzione di accumulatori elettrici al litio con quelle di Tme nella realizzazione di schede elettroniche. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate condizioni, anche la costituzione di una Newco compartecipata.

“Grazie al posizionamento strategico della Seri Group nel proprio mercato di riferimento e alle competenze della TME nel campo elettronico – dichiara Aniello Stellato, fondatore e Ceo della Tme – sarà possibile sviluppare sistemi innovativi nei settori di competenza, creando in questo modo un vantaggio competitivo nell’offerta dei prodotti e servizi connessi”.

Le due aziende protagoniste dell’accordo

La Tme Srl nasce nel 2007 e, partendo da una tipologia di attività molto specifica di progettazione dei Sistemi di collaudo elettronici, è cresciuta negli anni, aggiungendo poi man mano nuove attività e servizi e oggi è in grado di offrire un servizio completo di progettazione di sistemi e schede elettroniche, sviluppo di prototipi, assemblaggio elettromeccanico, produzione Smt/Tht e ingegneria di collaudo. Ed è grazie a questi obiettivi di crescita che la Tme ha fatto importanti investimenti in questi anni in termini di strutture, mezzi e soprattutto persone, puntando su personale proveniente da grosse multinazionali e giovani ingegneri.

Con una sede operativa negli Stati Uniti in South Carolina e un’altra in Cina nella città di Xiamen, l’azienda opera anche con l’estero, garantendo al cliente un efficace ed efficiente supporto locale.

Il Gruppo Seri nasce nel 1999 per iniziativa della famiglia Civitillo, inizialmente come società di ingegneria specializzata nella progettazione e costruzione di impianti per il riciclo di batterie a fine vita. Attualmente il Gruppo, quotato sul mercato principale (Mta) di Borsa Italiana, opera attraverso due società: Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l’automotive, il packaging ed il settore idro- termo sanitario; Fib, attiva, attraverso il marchio Faam nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie. FIB ha realizzato a Teverola, nell’ex area Indesit, il primo sito italiano per la produzione di celle, moduli e batterie al litio.