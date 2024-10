Intesa per valorizzare il patrimonio gli archivi del Centro antico di Napoli

Valorizzare l’immenso patrimonio di archivi e biblioteche, che conta oltre 2 milioni di volumi e 120 km lineari di documenti d’archivio, conservato nell’area delimitata dai tre decumani del Centro antico di Napoli. Con questa finalità è stato sottoscritto il protocollo d’intesa ‘Il Miglio della memoria’ su proposta della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania che coinvolge 18 prestigiose istituzioni culturali pubbliche e private presenti e operanti nel Centro antico di Napoli ea cui ha aderito anche il Comune di Napoli. Il nuovo sistema culturale del Miglio della memoria si propone di creare un archivio e una biblioteca diffusa, favorendo la pubblica fruizione e implementando il ‘turismo della memoria’; consolidare e arricchire il sistema degli istituti culturali presenti nel centro antico della città, aprendo a un’ulteriore narrazione di Napoli capace di offrire al viaggiatore colto percorsi innovativi e inediti; utilizzare le tecnologie condivise al servizio della valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico; aprire gli spazi di conservazione di archivi e biblioteche a un pubblico più ampio e dunque non costituito solo da ricercatori e specialisti; dare vita a comuni iniziative e manifestazioni che supportano la promozione, la divulgazione e la comunicazione del patrimonio culturale presente all’interno del Miglio della memoria. L’intesa, che ha durata triennale, è stara sottoscritta dal soprintendente archivistico e bibliografico della Campania , Gabriele Capone, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dai rappresentanti degli istituti culturali che hanno aderito. Per celebrare la firma del protocollo, domani 26 ottobre alle ore 12, nel Salone dei Busti di Castel Capuano sarà presentata ‘Violoncelliade’, proposto dalla Fondazione Castel Capuano e realizzato con il contributo di Fondazione Banco Napoli e Fondazione Pietà dei Turchini. Il concerto è un evento speciale nell’ambito della rassegna musicale ‘Note d’Archivio per il Miglio della Memoria’, iniziata lo scorso giugno su proposta della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania con il supporto della Direzione generale spettacolo e della Direzione generale archivi, prima iniziativa congiunta tra gli istituti firmatari del protocollo.