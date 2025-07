Intesa San Paolo, nel I semestre i migliori risultati di sempre e il titolo vola in Borsa

Intesa Sanpaolo comunica che nel primo semestre 2025 ha registrato il miglior risultato netto semestrale di sempre €5,2 miliardi, con un ROE annualizzato pari al 20% e con un livello record per ricavi, Commissioni e Attività assicurativa. Gli eccellenti risultati (grazie al quale il titolo è salito del 3,5% a 5,38 euro) consentono di migliorare la guidance di risultato netto per il 2025 a ben oltre 9 miliardi, includendo le azioni manageriali del 4° trimestre per rafforzare la profittabilità futura. Intesa Sanpaolo offre uno dei dividend yield più elevati nel settore bancario europeo e un cash payout ratio del 70%; i dividendi cash maturati nel 1° semestre sono pari a circa €3,7 miliardi. Nel 2025 la Banca restituirà agli azionisti almeno €8,2 miliardi, considerando gli oltre €3 miliardi di saldo dividendo pagato a maggio, il buyback di €2 miliardi lanciato a giugno, e i €3,2 miliardi di interim dividend da pagare a novembre. Ulteriori distribuzioni di capitale saranno quantificate a fine esercizio. Intesa Sanpaolo ha anche rafforzato la propria posizione patrimoniale, incrementando il CET1 ratio al 13,5%, in crescita di ~65 punti base nel primo semestre dell’anno. La forte redditività di Intesa Sanpaolo consente alla Banca di mantenere una posizione ai vertici mondiali per Impatto Sociale, un pilastro della sua strategia a lungo termine.

Più in dettaglio: – Redditività ai vertici di settore: €5,2 miliardi di Risultato netto, il miglior semestre di sempre, con livello record per ricavi, Commissioni e Attività assicurativa – Gestione efficace dei costi: Cost/Income ratio più basso di sempre al 38,0%, ai vertici in Europa – Banca Zero-NPL, con un NPL ratio netto all’1,0%, ai minimi storici – Patrimonializzazione estremamente solida: Fully phased-in CET1 ratio a ~13,5%, in crescita di ~65pb nel 1° semestre 2025 – Creazione e distribuzione di valore elevata e sostenibile: €3,7 miliardi di dividendi cash maturati nel 1° semestre (~€3,2miliardi da pagare a novembre), €2 miliardi di share buyback lanciato a giugno; >7% di Dividend yield – Posizione ai vertici mondiali per impatto sociale: €800 milioni di contributo già investito )per contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze. La trasformazione tecnologica abilitata da isytech – la piattaforma digitale cloud di Intesa Sanpaolo – è in accelerazione: gli investimenti in tecnologia hanno raggiunto i €4,6 miliardi e stanno consentendo il ricambio generazionale della forza lavoro e maggiore efficienza. Sono circa 2.350 gli specialisti IT assunti e il 63% degli applicativi è già cloud based.

Intesa Sanpaolo è leader nel Wealth Management, Protection & Advisory, con ~€1.400 miliardi di Attività finanziarie della clientela in ulteriore crescita nel secondo trimestre dell’anno, che contribuiscono alla forte crescita delle Commissioni, specialmente nel Wealth Management. Intesa Sanpaolo ha in particolare registrato il miglior semestre di sempre per l’Attività assicurativa, grazie al ramo Danni e a un modello integrato di Bancassurance che genera benefici per i clienti e per il Gruppo: l’incidenza delle Commissioni e dell’Attività assicurativa sui ricavi è ai vertici di settore. Oltre a presentare il miglior semestre di sempre, Intesa Sanpaolo è ben preparata per affrontare con successo qualsiasi scenario di mercato grazie a: – Redditività resiliente, patrimonializzazione estremamente solida (anche in scenari avversi), leverage basso e forte posizione di liquidità – Modello di business ben diversificato e resiliente: leader nel Wealth Management, Protection & Advisory con fabbriche prodotto di piena proprietà e ~€1.400mld di Attività finanziarie della clientela – Banca Zero-NPL con NPL ratio netto pari al 1,0% e overlay pari a €0,9mld – Investimenti significativi in tecnologia (€4,6 miliardi già realizzati) – Elevata flessibilità strategica nella gestione dei Costi Portafoglio crediti ben diversificato e gestione proattiva del credito ai vertici di settore – Management team esperto, motivato e coeso con un’esperienza consolidata nel raggiungere e superare gli impegni.

Intesa Sanpaolo è tonica in Borsa dopo i risultati oltre le attese del primo semestre. Gli analisti promuovono i conti e sottolineano la “crescita oltre le previsioni”. Intesa Sanpaolo ha riportato un utile “ante imposte di circa 4,0 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2025, in aumento di circa 10% rispetto alle previsioni”, spiegano gli analisti di Morgan Stanley. Le previsioni per la fine dell’esercizio 2025 sono state “riviste al rialzo con un utile netto ben superiore a 9 miliardi di euro, ma ora tengono conto delle azioni manageriali nel quarto trimestre del 2025 per rafforzare la sostenibilità dei risultati del Gruppo”, in anticipo rispetto al piano industriale del prossimo anno”, sostiene Ubs. Intesa Sanpaolo ha riportato “risultati molto positivi nel secondo trimestre 2025. Le prospettive sono state riviste al rialzo per il 2025. Nel complesso, Intesa Sanpaolo ha riportato risultati molto solidi con una performance molto positiva del margine di interesse netto”, spiegano gli analisti Exane Bnp Paribas. A Piazza Affari il titolo di Intesa Sanpaolo sale del 3,5% a 5,38 euro.