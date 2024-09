Intesa Sanpaolo: 15 miliardi di euro per le imprese dell’agribusiness

Da Intesa Sanpaolo 15 miliardi di euro per le aziende clienti della Direzione Agribusiness, la rete nazionale dedicata all’agroalimentare. Questa iniziativa si realizza grazie a “Il tuo futuro è la nostra impresa”, il nuovo programma del Gruppo bancario che a livello nazionale mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità di Pmi e aziende di minori dimensioni, sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori. Il piano prevede una serie di interventi che si inseriscono tra le azioni del Gruppo a sostegno della realizzazione degli obiettivi fissati nel Pnrr, per i quali sono stati stanziati complessivamente oltre 410 miliardi di euro, come annunciato dal ceo Carlo Messina. Il programma è stato presentato oggi, presso lo Spazio Eventi Gioia 22 di Milano, agli imprenditori del comparto agroalimentare collegati in live streaming da tutta Italia.

Nell’incontro è stata condivisa l’importanza di favorire nuovi investimenti per la competitività del territorio, accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo. “Il tuo futuro è la nostra impresa” punta ad accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale delle imprese, facilitando l’accesso alle nuove misure del Pnrr e intervenendo su tre ambiti prioritari: Transizione 5.0 ed energia, Sviluppo estero e nuovi mercati e Progresso digitale e sicurezza.

Per quanto riguarda il capitolo della Transizione 5.0 ed energia la cornice normativa garantisce circa 13 miliardi di euro di crediti d’imposta a fronte del raggiungimento di obiettivi di efficientamento energetico. Per quanto riguarda invece il capitolo dello Sviluppo estero e nuovi mercati “La ridefinizione delle geografie dell’export e la situazione geopolitica – spiegano a Intesa Sanpaolo – sono essenziali per accompagnare laspiccata propensione delle imprese ad esportare le eccellenze “Made in Italy”.

Sul fronte invece del Progresso digitale e sicurezza la Banca ha messo a punto strumenti di protezione e finanziari, tra cui il nuovo Cyber Loan. Grazie ai propri partner e ai Laboratori ESG presenti in tutta Italia, Intesa Sanpaolo coinvolge le imprese in percorsi di formazione digitale qualificata. Tra le novità del programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” c’è Crescita Agri, la linea di finanziamenti con durata fino a 30 anni dedicata allo sviluppo della produzione modulabile sul ciclo produttivo della filiera di appartenenza, che si aggiunge ai prodotti per la copertura dai rischi sulle materie prime e a soluzioni ad hoc per l’efficientamento energetico e la crescita internazionale. “Il rafforzamento e la competetività delle nostre imprese agricole e alimentari – ha commentato il responsabile della direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, Massimiliano Cattozzi – passa attraverso la capacità di intercettare le risorse finanziarie e le opportunità del Pnrr e della Transizione 5.0 anche tramite i più efficaci strumenti di accompagnamento. Per questo i 15 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo rende disponibili nell’ambito del programma Il tuo futuro è la nostra impresa sono una leva per medie, piccole e micro imprese del mondo agroalimentare. Un impegno per favorirne la crescita in chiave digitale, energetica e sostenibile“.