Intesa Sanpaolo: 2 miliardi di credito al Sud nel primo trimestre

“Siamo la prima banca anche in quest’area del Paese – come dimostra il forte impegno in termini di erogazione del credito alle nostre imprese e famiglie clienti in questi territori, che nel primo trimestre di quest’anno è stato pari a circa 2 miliardi di euro – e vogliamo essere in prima fila nel sostenere il grande potenziale dell’economia italiana nel Mezzogiorno, oltre che tutto il cluster marittimo nell’affrontare le sfide che lo attendono”. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, che oggi ospita nella storica sede di Napoli, in via Toledo, la presentazione del dodicesimo rapporto annuale sull’economia marittima, predisposto da Srm, il Centro studi collegato al Gruppo. Un appuntamento, ha detto Gros-Pietro, “dedicato a un settore che riveste una valenza globale e recita un ruolo di primo piano negli scenari geopolitici e strategici internazionali”. “Siamo l’unica Banca – ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo – ad avere un centro studi specializzato nell’economia marittima, come Srm e ne siamo orgogliosi; così come siamo orgogliosi della decisione di sostenere la Zes Unica per il Mezzogiorno e le Zone Logistiche Semplificate per il centro nord, per le quali il nostro gruppo ha messo a disposizione un plafond di 10 miliardi di euro destinato a finanziare gli investimenti per lo sviluppo del sistema industria-porti-logistica”. Gros-Pietro ha ricordato che il gruppo ha un desk specializzato sul settore navale e una divisione con “linee di credito accordate al settore marittimo per oltre 6,7 miliardi di euro a livello nazionale: oltre 3 miliardi di euro di accordato al settore dello shipping (merci e passeggeri) e altrettanto al settore delle costruzioni navali. Questi temi – ha concluso – sono cruciali non solo per il nostro Paese ma anche per la dimensione internazionale di Intesa Sanpaolo. Le banche estere controllate dal nostro gruppo sono prevalentemente concentrate nell’area euromediterranea. Il Mediterraneo è infatti il contesto geoeconomico di riferimento per il nostro Paese e lo è anche per l’azione del nostro gruppo”.