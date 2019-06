Intesa Sanpaolo, al via il progetto per inserire 5.000 giovani: si parte da Napoli e Roma

Entra nel vivo il progetto Giovani e Lavoro realizzato da Intesa Sanpaolo per favorire l’accesso dei giovani tra i 18 e i 29 anni al mondo del lavoro. Il programma – che parte a Roma e Napoli, citta’ a piu’ alto tasso di disoccupazione giovanile – e’ finalizzato a formare circa 5.000 giovani entro il 2021 come addetti alla ristorazione e alberghiero, alla vendita retail e nel settore informatico, settori dove le esigenze delle imprese rispetto a personale formato da assumere sono state individuate come piu’ forti. “Il fenomeno della disoccupazione giovanile si scontra in modo paradossale con la difficolta’ delle imprese a reperire risorse gia’ formate. Con questo progetto Intesa Sanpaolo affronta uno dei temi piu’ urgenti, l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, sotto un duplice aspetto: offre ai giovani strumenti per competere nella ricerca di un’occupazione avviandoli a una professione; allo stesso tempo risponde all’esigenza espressa dalle nostre imprese di inserire personale motivato e con una formazione di base”, commenta Paolo Bonassi, responsabile Direzione Strategic Support Intesa Sanpaolo.