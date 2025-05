Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia eventi per Festa della Mamma e Kid Pass Day

Le Gallerie d’Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza propongono per sabato 10 maggio e domenica 11 maggio alcune attività per celebrare l’undicesima edizione del Kid Pass Day e la Festa della Mamma.

Domenica 11 maggio tutte le mamme accompagnate dai figli potranno accedere in museo con ingresso ridotto e questa sarà anche l’occasione per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso. Alle Gallerie d’Italia – Milano è possibile scoprire i capolavori delle collezioni permanenti, attraverso tre palazzi storici di pregevole architettura: l’itinerario dell’Ottocento, che comprende anche le collezioni della Fondazione Cariplo, e il percorso Cantiere del ‘900 dedicato all’arte del XX secolo. Sabato 10 maggio e domenica 11 maggio alle ore 16,30 si terrà il laboratorio per famiglie “Sketchbook”. Un laboratorio speciale dedicato al disegno e ai suoi segreti. Attraverso un viaggio nel mondo dell’arte, sarà possibile sperimentare tecniche diverse e scoprire materiali inaspettati per dare forma alle idee più creative. Domenica 11 maggio alle ore 11 sarà possibile partecipare al laboratorio per famiglie “Il teatro dei materiali”.

Un’esperienza immersiva dove i materiali artistici non saranno solo oggetti di studio, ma diventeranno protagonisti di una narrazione teatrale, offrendo una prospettiva dinamica e interattiva sull’arte e sulla sua fisicità. I partecipanti saranno chiamati a muovere il proprio corpo come fosse materia plasmata dalla mano dell’artista per scoprire le proprietà della materia e le sue possibilità creative. L’attività è consigliata per piccoli sperimentatori dai 4 ai 9 anni e il costo è di 5€ (biglietto di ingresso gratuito per il bambino e un accompagnatore). Alle Gallerie d’Italia – Napoli nell’ambito della rassegna “L’Ospite illustre”, il programma di scambi con importanti musei italiani e stranieri avviato dal 2015, è possibile ammirare il capolavoro di Raffaello Sanzio, Dama col liocorno, in prestito dalla Galleria Borghese di Roma. Sabato 10 maggio alle ore 16,30 si terrà la visita guidata per famiglie “Un ospite speciale!”.

L’occasione del prestito del capolavoro di Raffaello consentirà di ammirare un capolavoro dell’arte di tutti i tempi. Con gli occhi bene aperti e le orecchie tese i piccoli scopriranno la figura di un liocorno un po’ birichino: si nascondeva perché è molto timido, ma ora è visibile proprio in braccio a questa bellissima donna! Il percorso è dedicato a bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni e prevede la traduzione in LIS e l’utilizzo di supporti in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa).

Domenica 11 maggio alle ore 11,30 si terrà il percorso “Un ospite speciale” dedicato ai bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. L’eccezionale prestito dell‘opera Dama col liocorno dalla Galleria Borghese di Roma offre la possibilità ai bambini di conoscere più da vicino come lavorava Raffaello: disegni preparatori, pigmenti, pennelli e lo studio di opere di artisti coevi. I segreti che nasconde questo capolavoro coinvolgeranno i bambini in uno strepitoso laboratorio che li aiuta a capire la tecnica dello spolvero. Alle Gallerie d’Italia – Torino proseguono la mostra Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter, realizzata in collaborazione con Aperture e con la curatela di Sarah Meister e la mostra Olivo Barbieri. Spazi Altri, a cura di Corrado Benigni. Sabato 10 maggio e domenica 11 maggio alle ore 10,30 sarà possibile partecipare alla visita per famiglie “Segni in vista!”. Un’attività dedicata alla scoperta della LIS attraverso il gioco e una visita guidata tutta da… segnare! Con l’aiuto di un mediatore si impareranno alcuni segni ed espressioni per poter godere di una piacevole scoperta all’interno del museo. Domenica 11 maggio alle ore 16 si terrà la visita guidata “Super studio con mamma!” Un’attività speciale per esplorare le dinamiche di uno studio fotografico. Dopo una visita guidata alla mostra Carrie Mae Weems: The Heart of the Matter, le famiglie avranno l’opportunità di indossare i panni dell’artista e del suo team creativo, interpretando alcuni scatti che celebrano la quotidianità dello spazio domestico e degli affetti condivisi.