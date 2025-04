Intesa Sanpaolo, approvato il bilancio 2024 e rinnovato il Cda. Confermati Messina e Gros-Pietro

L’assemblea dei soci di Intesa Sanpaolo ha approvato il bilancio del 2024 con il 99,3% del capitale rappresentato, che al momento del voto era pari al 61,03% del capitale sociale. I soci hanno inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da 19 membri per il prossimo triennio: Gian Maria Gros-Pietro, Paola Tagliavini, Carlo Messina, Maria Angela Zappia, Franco Ceruti, Paolo Maria Vittorio Grandi, Luciano Nebbia, Liana Logiurato, Petro Previtali, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Anna Gatti, Guido Celona, Mariarosaria Taddeo, Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue, Maura Campra, Roberto Franchini e Riccardo Secondo Carlo Motta. Gros-Pietro e’ stato eletto presidente e Tagliavini vice presidente. I soci hanno approvato la distribuzione cash agli azionisti – tenendo conto dell’acconto dividendi pagato lo scorso novembre pari a circa 3 miliardi corrispondenti a 17,00 centesimi di euro per azione – di un ammontare a saldo pari a quasi 3 miliardi (corrispondenti a 17,10 centesimi per azione), di cui 2,252 miliardi come dividendi a valere sull’utile d’esercizio (corrispondenti a 12,65 centesimi di euro per ciascuna azione) e di 792 milioni come assegnazione di riserve a valere sulla riserva sovrapprezzo (corrispondenti a 4,45 centesimi di euro per ciascuna azione), per un importo complessivo – acconto e saldo – relativo all’esercizio 2024 pari a poco piu’ di 6 miliardi, corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell’utile netto consolidato. I soci hanno inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da 19 membri per il prossimo triennio: Gian Maria Gros-Pietro, Paola Tagliavini, Carlo Messina, Maria Angela Zappia, Franco Ceruti, Paolo Maria Vittorio Grandi, Luciano Nebbia, Liana Logiurato, Petro Previtali, Maria Alessandra Stefanelli, Bruno Maria Parigi, Anna Gatti, Guido Celona, Mariarosaria Taddeo, Fabrizio Mosca, Mariella Tagliabue, Maura Campra, Roberto Franchini e Riccardo Secondo Carlo Motta. Gros-Pietro e’ stato eletto presidente e Tagliavini vice presidente. Carlo Messina confermato Amministratore delegato.