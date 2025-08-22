Intesa Sanpaolo, Barrese “Per sociale doppia dimensione: dare e fare”

RIMINI (ITALPRESS) – “Sicuramente il concetto di restituzione noi lo applichiamo in una modalità doppia. La prima è dare, e c’è sicuramente il piano importante lanciato nel 2023, un miliardo e mezzo complessivo di interventi per il supporto alle povertà. Oggi siamo ormai a più di metà del percorso”. Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, a margine del Meeting di Rimini.“Dall’altro lato c’è il tema del fare: attraverso il nostro lavoro quotidiano, fare banca a supporto di famiglie e imprese, inventare modalità che consentano l’accesso al credito per la casa, lo studio, facendo leva naturalmente sul patrimonio della banca, perché spesso parliamo di situazioni dove non è possibile per queste persone fare leva su garanzie”.

