Intesa Sanpaolo, col rinnovo del contratto di secondo livello introdotto un avanzato sistema di welfare

“Alla vigilia della presentazione del Piano di Impresa 2026-2029 si costituisce l’assetto normativo di riferimento di un avanzato sistema di welfare concepito attraverso il confronto con il sindacato, in cui gli istituti di Intesa Sanpaolo si integrano con quelli normati dalla contrattazione collettiva nazionale”. Lo afferma la banca guidata da Carlo Messina a proposito della firma con i sindacati per il nuovo contratto di secondo livello, già rinnovato con l’accordo del 3 agosto 2018 e dell’8 dicembre 2021, che durerà dal primo gennaio prossimo al 31 dicembre 2029. Di particolare rilievo – ricorda Intesa Sanpaolo – le misure introdotte in tema di genitorialità per favorire e incoraggiare le giovani famiglie: un bonus nascita figli di 1.200 euro per tutti i nuovi nati; l’introduzione in via sperimentale della possibilità per il genitore di fruire, successivamente alla fruizione dei permessi per “allattamento” e fino al compimento dei 3 anni di vita del figlio, di ulteriori permessi retribuiti fino a 12 ore settimanali o, in alternativa, di una settimana lavorativa “cortissima” (4 giorni per 7,5 ore) a parità di retribuzione. Vi sono poi il riconoscimento di permessi retribuiti per visite e controlli connessi alle procedure di procreazione assistita permessi per accertamento della disabilità del figlio; permessi per assistere figli con Bisogni Educativi Speciali (BES), tra i quali i Disturbi specifici dell’Apprendimento (DSA); agevolazioni per ulteriori assenze per assistenza figli sino a 6 anni, oltre ai premessi già previsti per partecipazione ai corsi di preparazione al parto, inserimento al nido e alla scuola materna; conferma dei congedi di paternità aggiuntivi rispetto alla legge. “È stata inoltre rivolta attenzione alla trasformazione digitale, con un aggiornamento delle indennità erogate per il personale operante nell’ambito GTECH e per i Gestori di Filiale Digitale che operano sui turni serali e il sabato a supporto della clientela nell’approccio digitale ai servizi offerti dal gruppo”, conclude Intesa SanPaolo.