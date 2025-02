Intesa Sanpaolo, dal Cda via libera al bilancio: ai soci 17,1 centesimi per azione

Via libera dal cda di Intesa Sanpaolo al progetto di bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che registrano un risultato netto pari a 5.604 milioni di euro per la capogruppo (7.292 milioni di euro nel 2023) e 8.666 milioni di euro a livello consolidato (7.724 milioni di euro nel 2023). L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include la proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio che pertanto verrano sottoposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti prevista per il prossimo 29 aprile. Il cda, infatti, ”ha deliberato di proporre alla prossima Assemblea ordinaria la distribuzione di 6 mld di euro complessivamente, corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell’utile netto consolidato, che, tenendo conto dell’acconto dividendi pagato lo scorso novembre pari a 3 mld porta alla proposta di distribuzione di 3 mld a saldo, corrispondente a un importo unitario di 17,1 centesimi di euro per ciascuna azione ordinaria”. La distribuzione, se approvata dall’Assemblea, avrà luogo a partire dal 21 maggio con stacco cedole il 19 maggio e record date il 20 maggio.