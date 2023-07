Intesa Sanpaolo e Adepp, al via il Fondo di Garanzia per i professionisti

Sostegno ai professionisti iscritti alle 18 Casse di Previdenza aderenti all’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) grazie ad un accordo con Intesa Sanpaolo.

Il Gruppo con 1 miliardo di euro a disposizione, mira a promuovere gli investimenti destinati all’ampliamento dell’attività professionale, alla digitalizzazione e alla formazione delle risorse.

La costituzione di una nuova Sezione Speciale del Fondo di Garanzia, ha l’obiettivo di garantire il rilascio di garanzie con copertura dell’80% a beneficio dei professionisti appartenenti alle Casse aderenti all’Adepp.

Oltre a prevedere la definizione di accordi dedicati tra la banca e le singole Casse associate, con l’obiettivo di andare incontro a specifici bisogni di ogni singola categoria di professionisti, Intesa Sanpaolo si occuperà, più in generale, di erogare servizi bancari dedicati alla categoria al fine di:

facilitare la gestione di incassi e pagamenti , anche in mobilità e in modalità contactless;

, anche in mobilità e in modalità contactless; mettere in atto proposte di protezione per tutelare l’attività d’ufficio, salvaguardare il patrimonio e garantire continuità al business e per fronteggiare eventuali attacchi cyber con servizi di pronto intervento e copertura dei danni.

Si prevedono anche offerte a condizioni agevolate per neo-professionisti (con Partita IVA aperta da meno di 12 mesi) e nuovi clienti (con Partita Iva aperta da più di 12 mesi). Per chi ha invece difficoltà di accesso al credito sono previste linee di finanziamento dedicate a chi intende avviare o far crescere la propria attività oltre a soluzioni di finanza agevolata quali “Resto al Sud/Resto Qui” che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nel Sud Italia, nelle aree colpite dal sisma 2016-2017 e nelle isole minori lagunari e lacustri del Centro – Nord Italia.

(fonte: fiscoetasse)