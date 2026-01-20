Intesa Sanpaolo e Caritas, al via progetti in 16 Istituti penali minorili

ROMA (ITALPRESS) – Favorire il reinserimento sociale, educativo e lavorativo di minori e giovani attualmente sottoposti a provvedimenti penali: è l’obiettivo di Jobel, nuovo progetto nazionale promosso da Caritas Italiana con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Sarà operativo nel biennio 2025-2026 e coinvolgerà 16 territori in cui sono presenti IPM: la rete Caritas potrà offrire ai giovani coinvolti nuove opportunità di crescita e riscatto, chiamando in causa anche scuole, parrocchie e territori. Jobel è frutto della collaborazione tra Caritas e il Gruppo guidato da Carlo Messina nell’ambito dell’iniziativa “Aiutare chi Aiuta: un sostegno alle nuove fragilità”, avviata nel 2020 per sostenere con interventi concreti chi opera a favore delle persone più vulnerabili.

