Intesa Sanpaolo e Luxottica, aiuti per gli studenti universitari

EssilorLuxottica e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo per offrire agli studenti dell’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci (FI), uno dei più prestigiosi del Paese, un prestito a condizioni agevolate per finanziare i percorsi di studio offerti dalla scuola.

L’accordo prevede una misura ad hoc ideata da Intesa Sanpaolo che darà la possibilità agli studenti di IRSOO di fruire di “per Merito”, un finanziamento con importo fino a 30 mila Euro dedicato agli studenti iscritti a un percorso di formazione terziaria (Università, Politecnici, ITS, AFAM, SSML e Alta formazione professionale) alla sola condizione di impegnarsi nella propria crescita formativa.

“per Merito” permette ai beneficiari di far fronte alle spese relative alla retta di iscrizione, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per l’alloggio e a quanto necessario per affrontare il periodo di formazione, senza obbligo di rendicontazione e senza alcuna garanzia richiesta da parte della banca. Il tasso di sottoscrizione per gli studenti è fisso e tutti gli interessi vengono versati da Intesa Sanpaolo al Fund for Impact, il fondo creato dalla banca e destinato alle categorie con difficoltà di accesso al credito. Al termine del percorso di studi e per i due anni successivi, si attiva un “periodo ponte” al termine del quale ha inizio la restituzione del prestito che può avere una durata fino a 30 anni. In caso di estinzione anticipata, Intesa Sanpaolo non applica costi aggiuntivi a quelli del finanziamento.

Per EssilorLuxottica, la collaborazione permette di valorizzare ulteriormente la figura dell’ottico, una professione chiave per l’intero settore dell’occhialerie e della cura della vista, ma spesso poco conosciuta e sottovalutata. La convenzione è coerente con l’impegno in ambito formazione promosso negli ultimi anni dal Gruppo in tutti i paesi nei quali opera, anche attraverso la piattaforma Leonardo, e si propone di avere un impatto sociale positivo e di garantire accessibilità a formazione di alta qualità.

“In EssilorLuxottica continuiamo a investire in formazione per il settore, con l’obiettivo di renderla accessibile a quante più persone possibili”, commenta Alessandra Senici, Head of Leonardo, EssilorLuxottica. “IRSOO, che prevede due anni di scuola dopo la maturità, garantisce una percentuale di occupazione che raggiunge quasi il 100%, sia all’interno del Gruppo sia nelle migliaia di punti vendita dei nostri clienti partner in Italia. Rappresenta una grande opportunità per tanti giovani e un’occasione di crescita per l’intero settore dell’ottica, anche in termini di qualità dei servizi offerti alla clientela”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria per offrire agli studenti l’opportunità di accedere con serenità a una formazione qualificata, che consente uno sbocco lavorativo concreto. – aggiunge Andrea Lecce, responsabile Direzione Impact – per Merito è pensato per rispondere alle esigenze dei giovani, al loro diritto all’istruzione e alla formazione e rappresenta uno strumento per contrastare l’abbandono scolastico che spesso si accompagna a ragioni di natura anche economica, favorendo l’incontro tra domanda di lavoro e offerta formativa. Dal 2019 Intesa Sanpaolo ha erogato oltre 170 milioni di Euro a 13.000 studenti attraverso “per Merito”, contribuendo ad alleggerire la spesa delle famiglie e degli studenti che provvedono al proprio mantenimento durante gli studi“.